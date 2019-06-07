Астрономы не нашли подтверждения существования "новой физики" при анализе Большого взрыва

Новости науки: Обсерватория "Планк" не нашла дополнительных доказательств "новой физики" при анализе микроволнового эха Большого взрыва.

Современная наука полагает, что рождение Вселенной сопровождалось ее сверхбыстрым расширением и выделением огромного количества энергии в виде гравитационных волн и микроволнового излучения. Одним из доказательств верности теории Большого взрыва считают реликтовое излучение - равномерно заполняющее Вселенную тепловое излучение, возникшее в эпоху первичной рекомбинации водорода.

Ранее проведенные исследования продемонстрировали, что микроволновое фоновое излучение Вселенной неоднородно по своей природе. Замеры, в частности, показали, что температурная карта Вселенной имеет несколько "странных" участков, существование которых не укладывается в общепринятые физические модели. Один из самых необычных участков назвали реликтовым холодным пятном. Эта область приблизительно на 70 микрокельвинов холоднее, чем средняя температура реликтового излучения (около 2,7 К).

Многие ученые стали рассматривать это явление в качестве возможных зацепок в существовании "новой физики". Ранее эксперты решили перепроверить данные, связанные с такого рода аномалиями, используя поляризационные замеры. Как заявил сейчас Кшиштоф Горски (Krzysztof Gorski) из Лаборатории реактивного движения, удалось получить ценные сведения, которые могут ответить на важные вопросы, связанные с природой реликтового холодного пятна.

Новое исследование, использующее данные обсерватории "Планк", не обнаружило аналогов реликтового холодного пятна, а также иных неизвестных науке аномалий, которые бы не вписывались в существующую космологическую модель. Количество энергии в разных частях Вселенной тоже, как оказалось, не отличалось (по крайней мере, настолько, чтобы можно было заявить о влиянии некоей аномалии). Все это, по мнению экспертов, не свидетельствует в пользу существования "новой физики".

Реликтовое излучение Вселенной по данным зонда Planck. Кружком отмечена одна из аномалий, "холодное пятно"

При этом сами ученые признают, что разгадать тайну холодного пятна на данном этапе не представляется возможным. Этого можно ожидать в будущем.

Напомним, не так давно другая группа исследователей опубликовала свои выводы относительно расширения Вселенной и пришла к заключению, что для объяснения этого процесса необходимо применить новые физические теории. Отметим, что многие специалисты пытаются объяснить некоторые процессы, происходящие в нашей Вселенной, существованием Мультивселенной.