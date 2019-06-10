|
|
Невероятные снимки с просторов необъятного космоса, сделанные с МКС (Фото)
С конца прошлого года в экспедициях 57, 58, 59 сменились девять разных астронавтов из четырех стран на борту Международной космической станции, которая по-прежнему находится на орбите на высоте 402 км над Землей, уже более 20 лет с момента запуска ее первого модуля. Эти недавние экспедиции проводили наблюдения и эксперименты по исследованию рака, изменению климата на Земле, выносливости человека в условиях микрогравитации, технологий свободного полета роботов и многому другому. И, конечно же, в свободное время с уникального наблюдательного пункта астронавты сделали сотни невероятных фотографий нашей родной планеты.
Прикольные фотобомбы с животными, взглянув на которые невозможно сдержать смех
Маникюр 2019: оригинальные летние идеи с рисунком на безымянном пальце (Фото)
Забавные гифки со всего света с неожиданным эффектом
Интересные идеи для детских поделок из разноцветного пластилина
Забавные собаки, которые съели пчелу
В чем сила, брат: 10 интересных гаджетов, которые использует супергерой Бэтмен
Сарказм и шутки в свежих демотиваторах для настоящих любителей юмора
Работа не волк: как известные писатели преодолевали лень и создавали литературные шедевры
Восточная красота: милые азики, от которых не отвести взгляд (Фото)
Как люди любят веселиться на рабочем месте
Дорогие особняки, которые может позволить себе только элита (Фото)
Веселые селфи, которые заставят вас хорошенько посмеяться
Горячие парни, которые смогут покорить любое женское сердце (Фото)
Такими вы их еще не видели: жуткие иллюстрации популярных героев (Фото)
Любовь с первой складочки: милые и позитивные бегемотики
Сидячая работа: как помочь своему телу
Уют прежде всего: чем обустроить дом (Фото)
Цена пяти минут тишины, или как развлекаются наши дети
Ешьте на здоровье: продукты, которые можно употреблять ночью
Японский Чернобыль: как выглядит заброшенная Фукусима сегодня (Фото)
Для настоящих интровертов: самые необычные дома, которые так просто не заметишь
Собаки-улыбаки: позитивные животные, которые подарят вам хорошее настроение
Смотри и учись: как заставить маленькую спальню казаться больше (Фото)
Чернобыльская катастрофа в музейных экспонатах (Фото)
Это просто космос: самые завораживающие фотографии разных уголков вселенной