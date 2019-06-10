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Понедельник, 10.06.2019
Невероятные снимки с просторов необъятного космоса, сделанные с МКС (Фото)
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Невероятные снимки с просторов необъятного космоса, сделанные с МКС (Фото)

С конца прошлого года в экспедициях 57, 58, 59 сменились девять разных астронавтов из четырех стран на борту Международной космической станции, которая по-прежнему находится на орбите на высоте 402 км над Землей, уже более 20 лет с момента запуска ее первого модуля. Эти недавние экспедиции проводили наблюдения и эксперименты по исследованию рака, изменению климата на Земле, выносливости человека в условиях микрогравитации, технологий свободного полета роботов и многому другому. И, конечно же, в свободное время с уникального наблюдательного пункта астронавты сделали сотни невероятных фотографий нашей родной планеты.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Космос, МКС, Международная космическая станция, Фотографии с космоса.
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