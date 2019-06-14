Ученые нашли на Марсе логотип "Стартрека"

Новости науки: Марсианский разведывательный спутник (Mars Reconnaissance Orbiter) обнаружил на поверхности Марса насыпь.

Его появление объясняют извержением лавы.

Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала на поверхности Красной планеты логотип Звездного флота — вымышленной государственной организации во вселенной "Стартрек". О том, как он образовался, рассказали сотрудники Университета Аризоны.

На Марсе не раз обнаруживали необычные предметы, которые кажутся знакомыми человеческому глазу. Например, ложку, лицо или русалку. Подробнее о них вы можете почитать в нашей статье. Сейчас станция MRO при помощи камеры HiRISE запечатлела логотип Звездного флота, известного многим поклонникам "Стартрека". Об этом также написал Уильям Шетнер (William Shatner) — актер, исполнивший роль Капитана Кирка в одноименном сериале.

Специалисты Космического агентства заметили, что это открытие — лишь интересное совпадение. Они объяснили, как могла образоваться форма:

"Давным-давно на этом месте находились дюны в форме полумесяца, которые называют бархановыми. В какой-то момент произошло извержение. Лава растеклась по равнине и вокруг дюн, но не накрыла их целиком. Она затвердела, но дюны остались в виде небольших островов. Ветер продолжал дуть. В конце концов песчаные насыпи, которые раньше были дюнами, развеялись, оставив только вот эти "следы" на лавовой равнине. Их часто именуют "слепками дюн", так как они говорят о том, где раньше находились дюны, окруженные лавой".

Станция Mars Reconnaissance Orbiter не раз помогала исследователям. В декабре прошлого года она с орбиты засняла космический аппарат InSight, приземлившийся на поверхность Марса в ноябре. До этого с ее помощью обнаружили ледяные утесы с большими запасами воды, скрытые под поверхностью Красной планеты на глубине нескольких метров, которые в перспективе можно использовать как источник воды для астронавтов.

В марте бур InSight застрял, и сотрудники Космического агентства все еще не знают причину остановки. Недавно они представили план по освобождению бура. Начало операции намечено на конец июня.