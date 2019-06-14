Ученые нашли на Марсе логотип "Стартрека"

Его появление объясняют извержением лавы.
Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала на поверхности Красной планеты логотип Звездного флота — вымышленной государственной организации во вселенной "Стартрек". О том, как он образовался, рассказали сотрудники Университета Аризоны.
На Марсе не раз обнаруживали необычные предметы, которые кажутся знакомыми человеческому глазу. Например, ложку, лицо или русалку. Подробнее о них вы можете почитать в нашей статье. Сейчас станция MRO при помощи камеры HiRISE запечатлела логотип Звездного флота, известного многим поклонникам "Стартрека". Об этом также написал Уильям Шетнер (William Shatner) — актер, исполнивший роль Капитана Кирка в одноименном сериале.
Специалисты Космического агентства заметили, что это открытие — лишь интересное совпадение. Они объяснили, как могла образоваться форма:
"Давным-давно на этом месте находились дюны в форме полумесяца, которые называют бархановыми. В какой-то момент произошло извержение. Лава растеклась по равнине и вокруг дюн, но не накрыла их целиком. Она затвердела, но дюны остались в виде небольших островов. Ветер продолжал дуть. В конце концов песчаные насыпи, которые раньше были дюнами, развеялись, оставив только вот эти "следы" на лавовой равнине. Их часто именуют "слепками дюн", так как они говорят о том, где раньше находились дюны, окруженные лавой".
Станция Mars Reconnaissance Orbiter не раз помогала исследователям. В декабре прошлого года она с орбиты засняла космический аппарат InSight, приземлившийся на поверхность Марса в ноябре. До этого с ее помощью обнаружили ледяные утесы с большими запасами воды, скрытые под поверхностью Красной планеты на глубине нескольких метров, которые в перспективе можно использовать как источник воды для астронавтов.
В марте бур InSight застрял, и сотрудники Космического агентства все еще не знают причину остановки. Недавно они представили план по освобождению бура. Начало операции намечено на конец июня.