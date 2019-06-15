Эмоции других людей влияют на степень реагирования человека к неприятной ситуации

Новости науки: Люди, которые хотели чувствовать гнев, стали более эмоциональными, когда узнали, что другие были так же расстроены, как и они.

Новое исследование показало, что когда человек хочет быть спокойным, он остается относительно невозмутимым по отношению к сердитым людям, но если он хочет чувствовать гнев, то находится под сильным влиянием злых людей.

Этот вывод ученые сделали по результатам серии лабораторных экспериментов. Для того чтобы исследовать то, как люди реагируют на неприятные ситуации и относятся к другим, исследователи рассмотрели гнев по отношению к политически спорным событиям в серии лабораторных исследований с 107 участниками. Команда также проанализировала почти 19 миллионов твитов в ответ на полицейскую стрельбу Майкла Брауна в Фергюсоне, штат Миссури, в 2014 году.

В ходе лабораторных исследований ученые показывали участникам изображения, которые могли вызвать у них негативные эмоции. Например, людей, сжигающих американский флаг, и американских солдат, издевающихся над заключенными в тюрьме Абу-Грейб в Ираке. Исследователи также рассказали участникам, как другие люди относились к этим изображениям.

Специалисты обнаружили, что участники эксперимента, которые хотели чувствовать себя спокойно, были в три раза более подвержены влиянию людей, выражающих спокойные эмоции, чем разозленные люди. Но участники, которые хотели чувствовать гнев, также были в три раза более подвержены влиянию других разозленных людей, чем испытуемые, испытывающие спокойные эмоции. Ученые также обнаружили, что эти участники стали более эмоциональными, когда узнали, что другие также чувствовали подобные эмоции.

Результаты этого исследования, по словам ученых, говорят о том, что лучший способ регулировать свои эмоции — начать с выбора своего окружения. «Если вы не хотите злиться сегодня, один из способов сделать это — избегать злых людей. Есть ли у некоторых укоренившееся предпочтение к более сильным эмоциям, чем у других? Это один из моих следующих вопросов», — говорит Амит Голденберг, ведущий автор исследования и сотрудник Стэнфордского университета.