Извечные вопросы, на которые наука не способна ответить в ХХI веке

Тело человека - это чудо эволюции. Человек обладает самым умным мозгом на этой планете, наши кости прочнее, чем некоторая сталь, и мы лучшие бегуны на длинные дистанции. Но для того, чтобы быть таким необыкновенным живым существом, человек обладает телом, в котором находится невероятное количество вещей, которые не имеют смысла.