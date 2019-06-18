Факты о загаре и солярии, про которые вы не догадывались

Хотя некоторые факты о солнечных ваннах и солярии общеизвестны, есть много того, о чем вы не знаете. Поэтому мы решили поближе взглянуть на солярии и солнечные ванны, чтобы понять, насколько опасным или полезным является воздействие ультрафиолетовых лучей. Отличный загар - это классно, но стоит ли ради него подвергать кожу воздействию солнца, или отправляться в солярий? Эти 25 фактов помогут вам самостоятельно ответить на этот вопрос. Чтобы узнать, почему в Азии загар не любят, какие страны запретили солярии, или что такое танорексия, познакомьтесь с этими 25 удивительными фактами о загаре и солярии.