Появилось фото кратера, образовавшегося на Марсе

Новости науки: Специалисты NASA определили по снимку размер метеорита и рассказали, какую информацию о геологии планеты раскрыл этот случай.

Его ширина оценивается в 15-16 метров.

Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала кратер, который образовался на Марсе в период с 2016 по 2019 год. Об этом сообщает издание Space.com.

Межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter летает вокруг Красной планеты уже 13 лет. Недавно она засняла логотип Звездного флота — вымышленной государственной организации во вселенной "Стартрек". Сотрудники Космического агентства рассказали, как он образовался. В апреле станция сфотографировала кратер, который не наблюдала при предыдущем облете над экватором в сентябре 2016 года. Фотографию опубликовали в этом месяце на сайте Университета Аризоны.

MRO сделала две фотографии: низкого разрешения камерой Context Camera (CTX) и высокого разрешения камерой HiRISE. Метеорит упал в Долинах Маринер, которые представляют собой гигантскую систему каньонов, простирающихся чуть ниже экватора с востока на запад на четыре тысячи километров. Ширина кратера — около 16 метров. По словам сотрудницы Университета Аризоны Вероники Брей (Veronica Bray), которая курирует миссию MRO, это самый большой кратер из новообразовавшихся — среди тех, что она видела. Она считает, что ширина метеорита равнялась примерно полутора метрам. Если бы такое тело попало на Землю, оно бы сгорело в атмосфере или распалось на мелкие куски. Однако есть вероятность, что метеорит состоял из твердой породы, так как другие объекты обычно разделяются даже в атмосфере Марса.

Брей обрадовалась тому, что удалось получить цветное изображение. На нем отчетливо видно ударную зону, отмеченную черным цветом, — в ней пыль рассеялась с поверхности планеты. Основываясь на имеющихся данных о Марсе и цвете породы, она предположила, что ниже лежит базальт. На фотографии также видны зоны с синими и голубоватыми оттенками, что может свидетельствовать о ледяном покрове.

Участник миссии ExoMars Питер Гриндрод (Peter Grindrod) также отметил важность события. Он опубликовал в твиттере пост, в котором сопоставил район удара до и после образования кратера.

Напомним, ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало на своем сайте план по доставке образцов марсианского грунта на нашу планету. Точные даты и детали миссии обещают раскрыть уже в ноябре этого года.