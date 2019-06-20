Инопланетян не нашли: В сети появились первые результаты проекта по поиску внеземной жизни

Новости науки: Проект Breakthrough Listen опубликовал первые результаты поиска внеземной жизни.

Ученые проекта Breakthrough Listen, направленно на поиск внеземной жизни, опубликовал результаты первых трех лет своих наблюдений. Напомним, что целью проекта с бюджетом 100 миллионов долларов, запущенного в 2015 году инвестором Юрием Мильнером и ныне покойным физиком-теоретиком Стивеном Хокингом является сканирование 1 миллиона ближайших к нам звезд, а также 100 соседних галактик, расположенных рядом с Млечным Путем.

Как сообщает портал Space.com, ученые проекта к настоящему моменту детально просканировали 1327 близлежащих звезд (что составляет 80 процентов от их числа) на предмет наличия сигналов внеземных технологий. В официальном заявлении ученых сообщается, что было собрано почти 1 петабайт (1 миллион гигабайт) цифровых данных, которые теперь свободно доступен для общественности.

"Публикация этого массива данных – огромная веха для команды Breakthrough Listen. Мы очистили тысячи часов наблюдений близлежащих звезд на миллиардах различных частот. Мы не нашли следов искусственных сигналов, но это не значит, что там нет разумной жизни: мы могли смотреть не в нужном месте или вглядываться недостаточно глубоко для того, чтобы уловить нужный сигнал", — заявил ведущий автор статьи, сотрудник Технологического университета Суинберна и Калифорнийского университета в Беркли Дэнни Прайс.

Научная группа Breakthrough Listen из Калифорнийского университета, Исследовательского центра SETI (BSRC) в Беркли разработала ряд методов поиска данных по "техносигнатурам" — свидетельству технологий, коими могут являться, например, передатчики или силовые установки, созданные цивилизациями за пределами Земли. Эти методы включают в себя поиск мощных сигналов, занимающих узкий диапазон радиочастот, поиск ярких лазеров, используемых для связи или движения, а также использование новых алгоритмов, основанных на методах машинного обучения. Их ученые используют для изучения необъяснимых астрофизических явлений в дополнение к поиску техносигнатур.

Для поиска инопланетян ученые используют радиотелескоп Грин-Бэнк, расположенный в Западной Виргинии (США), а также радиотелескоп "Паркс" в Австралии. Вскоре планируется подключение к проекту и других обсерваторий.

Результаты исследований первых трех лет работы проекта выложены в открытом доступе на сайте Breakthrough Listen и на сайте BSRC. В базе данных общим размером 1 петабайт также содержатся результаты наблюдений за первым повторяющимся быстрым радиовсплеском FRB 121102 и астероидом Оумуамуа.

"Хотя мы уже ранее сообщали о менее масштабных результатах своей работы, мы рады сообщить о том, что готовы предоставить в открытом доступе первую полноценную и очень большую коллекцию данных, а также инструкций, с помощью которых любой желающий сможет помочь нам в поиске инопланетных цивилизаций. И это только начало, впереди предстоит еще очень много работы", — добавил главный системный администратор Исследовательского центра SETI по поиску инопланетных цивилизаций Мэтт Лебофски.