Миссия Comet Interceptor отправится на охоту за долгопериодической кометой

Новости науки: Основные научные задачи европейской космонавтики реализуются в рамках программы Cosmic Vision, которая стартовала еще в 2004 году.

Миссия Comet Interceptor стартует в 2028 году, чтобы устроить засаду на гостей из самых далеких окраин Солнечной системы, и, как только одна из них появится поблизости, устремится на перехват.

Европейское космическое агентство определилось с перспективной миссией F-класса: проект Comet Interceptor использует три аппарата, которые должны перехватить комету из дальних окраин Солнечной системы. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном ESA.

До сих пор космические зонды посещали только короткопериодические кометы, траектория которых не уходит далеко от звезды. В отличие от них, долгопериодические прилетают, как считается, из облака Оорта — обширной области далеко за орбитой Плутона, где скопилась масса ледяных тел. Орбиты таких комет сильно вытянуты, и заметить подходящий объект заведомо на таком огромном расстоянии невозможно. Поэтому будущие аппараты ESA отправятся в космос заранее, где и устроят "засаду" на одну из этих комет.

В рамках проекта уже отобраны миссии разных масштабов — крупных и невероятно сложных (L-класс), таких как зонд JUICE для исследования системы Юпитера или космический детектор гравитационных волн LISA; средних (M-класс), включая аппараты для наблюдения за атмосферами экзопланет Ariel и Solar Orbiter для изучения Солнца; а также несколько малых (S-) миссий.

Не так давно в программе Cosmic Vision появился новый F-класс проектов, ориентированных на быстрое исполнение. Такие миссии должны иметь массу не более тонны и выводиться совместно с аппаратами M-класса. Согласно сообщению ESA, для Ariel таким "соседом" станет проект Comet Interceptor. Они стартуют в 2028 году и отправятся в точку L2, в 1,5 миллиона километров от Земли, где будет работать Ariel. Дальше "ловцы за кометами" отправятся к цели собственным ходом.

Прием проектов-кандидатов на реализацию в качестве миссии F-класса был объявлен в июле 2018 и собрал 23 предложения от ученых разных стран. Шесть из них были отобраны для дальнейшей проработки, а в июле 2019 года Комитет научных программ ESA объявил об окончательном выборе Comet Interceptor. Необычный проект подразумевает, что в точке L2 космический аппарат сможет дождаться подходящей кометы, после чего разделится на три зонда, которые отправятся на ее перехват. Каждый из них будет нести свой набор инструментов для всестороннего изучения состава кометы и ее хвоста.

Стоит сказать, что все предыдущие "кометные" миссии исследовали лишь короткопериодические кометы, полет которых проходит во внутренних пределах Солнечной системы, такие как комета 67Р/Чурюмова — Герасименко, с которой в 2014 году сблизился зонд Rosetta. Такие тела сближаются с Солнцем не реже раза в пару сотен лет; например, 67Р совершает полный оборот каждые 6,5 года, а комета Галлея, с которой в 1986 году сближался зонд Giotto, — раз в 76 лет. Солнечное излучение и потоки частиц существенно изменили состав и свойства поверхности таких короткопериодических комет.

Но вот долгопериодические, сравнительно недавно выброшенные из далекого облака Оорта и впервые приближающиеся к звезде, могут сохранять свой "первозданный" облик. Зафиксировать его и должна миссия Comet Interceptor. Такие тела слишком трудны для того, чтобы заметить их заранее, вычислить траекторию и отправить зонды на перехват. Как правило, их удается обнаружить лишь за несколько месяцев до максимального сближения с Солнцем, что и накладывает большие ограничения на организацию миссий к долгопериодическим кометам. Именно поэтому аппарат отправится в точку L2 и замрет здесь, как бы "в засаде", пока наземные телескопы не обнаружат для него подходящую цель.