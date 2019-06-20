Скачать
Четверг, 20.06.2019
Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"
Разумков сообщил, с какой партией теоретически может объединиться "Слуга народа"
В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
Как выглядит деревня атлетов в Минске на Европейских играх (Фото)
Как выглядит деревня атлетов в Минске на Европейских играх (Фото)
Приметы и обряды на 20 июня - Федотов день
Приметы и обряды на 20 июня - Федотов день

Миссия Comet Interceptor отправится на охоту за долгопериодической кометой

Миссия Comet Interceptor отправится на охоту за долгопериодической кометой
09:59 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Основные научные задачи европейской космонавтики реализуются в рамках программы Cosmic Vision, которая стартовала еще в 2004 году.

Миссия Comet Interceptor стартует в 2028 году, чтобы устроить засаду на гостей из самых далеких окраин Солнечной системы, и, как только одна из них появится поблизости, устремится на перехват.

Европейское космическое агентство определилось с перспективной миссией F-класса: проект Comet Interceptor использует три аппарата, которые должны перехватить комету из дальних окраин Солнечной системы. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном ESA. 

До сих пор космические зонды посещали только короткопериодические кометы, траектория которых не уходит далеко от звезды. В отличие от них, долгопериодические прилетают, как считается, из облака Оорта — обширной области далеко за орбитой Плутона, где скопилась масса ледяных тел. Орбиты таких комет сильно вытянуты, и заметить подходящий объект заведомо на таком огромном расстоянии невозможно. Поэтому будущие аппараты ESA отправятся в космос заранее, где и устроят "засаду" на одну из этих комет. 

В рамках проекта уже отобраны миссии разных масштабов — крупных и невероятно сложных (L-класс), таких как зонд JUICE для исследования системы Юпитера или космический детектор гравитационных волн LISA; средних (M-класс), включая аппараты для наблюдения за атмосферами экзопланет Ariel и Solar Orbiter для изучения Солнца; а также несколько малых (S-) миссий.

У звезды Тигарден обнаружены две экзопланеты, на которых может быть жизнь
У звезды Тигарден обнаружены две экзопланеты, на которых может быть жизньЧитать полностью

Не так давно в программе Cosmic Vision появился новый F-класс проектов, ориентированных на быстрое исполнение. Такие миссии должны иметь массу не более тонны и выводиться совместно с аппаратами M-класса. Согласно сообщению ESA, для Ariel таким "соседом" станет проект Comet Interceptor. Они стартуют в 2028 году и отправятся в точку L2, в 1,5 миллиона километров от Земли, где будет работать Ariel. Дальше "ловцы за кометами" отправятся к цели собственным ходом. 

Прием проектов-кандидатов на реализацию в качестве миссии F-класса был объявлен в июле 2018 и собрал 23 предложения от ученых разных стран. Шесть из них были отобраны для дальнейшей проработки, а в июле 2019 года Комитет научных программ ESA объявил об окончательном выборе Comet Interceptor. Необычный проект подразумевает, что в точке L2 космический аппарат сможет дождаться подходящей кометы, после чего разделится на три зонда, которые отправятся на ее перехват. Каждый из них будет нести свой набор инструментов для всестороннего изучения состава кометы и ее хвоста. 

Стоит сказать, что все предыдущие "кометные" миссии исследовали лишь короткопериодические кометы, полет которых проходит во внутренних пределах Солнечной системы, такие как комета 67Р/Чурюмова — Герасименко, с которой в 2014 году сблизился зонд Rosetta. Такие тела сближаются с Солнцем не реже раза в пару сотен лет; например, 67Р совершает полный оборот каждые 6,5 года, а комета Галлея, с которой в 1986 году сближался зонд Giotto, — раз в 76 лет. Солнечное излучение и потоки частиц существенно изменили состав и свойства поверхности таких короткопериодических комет. 

Но вот долгопериодические, сравнительно недавно выброшенные из далекого облака Оорта и впервые приближающиеся к звезде, могут сохранять свой "первозданный" облик. Зафиксировать его и должна миссия Comet Interceptor. Такие тела слишком трудны для того, чтобы заметить их заранее, вычислить траекторию и отправить зонды на перехват. Как правило, их удается обнаружить лишь за несколько месяцев до максимального сближения с Солнцем, что и накладывает большие ограничения на организацию миссий к долгопериодическим кометам. Именно поэтому аппарат отправится в точку L2 и замрет здесь, как бы "в засаде", пока наземные телескопы не обнаружат для него подходящую цель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Наука, ESA, Кометы, Миссия Comet Interceptor.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский рассказал подробности о переезде АП с Банковой
02 Зеркаль о результатах следствия по MH17: Яркий пример российской лжи
03 В МИД сообщили, как повлияет на РФ игнорирование решений международных судов
04 Гороскоп на сегодня, 20 июня 2019: все знаки Зодиака
05 Зеленский: Украина приветствует выводы следственной группы по MH17
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще одна компания из РФ попала под санкции США
Еще одна компания из РФ попала под санкции США
Си Цзиньпин пообещал улучшить отношения с КНДР
Си Цзиньпин пообещал улучшить отношения с КНДР
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
Прогноз погоды в Украине на 20 июня: аномальная жара не отступает
В семье Талы Калатай ожидается пополнение
В семье Талы Калатай ожидается пополнение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь