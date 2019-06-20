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Четверг, 20.06.2019
Как выглядит рассвет на разных планетах Солнечной системы (Фото)
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Как выглядит рассвет на разных планетах Солнечной системы (Фото)

Жизнь на нашей планете невозможна без Солнца. И пожалуй, сложно найти что-то более прекрасное, чем восход или закат. Но представляли ли вы когда-нибудь, как будет выглядеть, к примеру, рассвет на других планетах Солнечной системы? Художник Рон Миллер представил и создал цифровые иллюстрации, над которыми работал не один десяток лет.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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