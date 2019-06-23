Ученые нашли в глубинах океана огромного кальмара (Видео)

Новости науки: На дне океана обнаружен гигантский моллюск.

Ученым удалось снять на видео гигантского кальмара, или архитеутиса. Об этом сообщает Independent.

Группа специалистов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США записала на видео огромного спрута длиной 3−3,7 метра.

На изображениях видно, как кальмар пробирается своими щупальцами через непроницаемую тьму. Ученые же сообщают, что моллюск, вопреки ожиданиям, не является опасным монстром.

«Гигантский кальмар действительно большой и выходит за рамки человеческого восприятия, но, если видео демонстрирует хотя бы некоторые из качеств его характера, оно показывает, что он был удивлен своей ошибкой, когда ударился о что-то несъедобное, что сначала посчитал пищей», ― рассказывают морские биологи Сонке Джонсон и Эдит Виддер.