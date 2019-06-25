Капуцины до сих пор живут в каменном веке

Новости науки: Археологи нашли каменные инструменты, выброшенные три тысячи лет назад, в месте, где обитают обезьяны-капуцины.

Ранее ученые уже находили доказательство того, что шимпанзе использовали каменные орудия для раскалывания орехов кешью на корнях деревьев или скалах около четырех тысяч лет назад. Но новое открытие впервые обнаружило подобные инструменты у капуцинов.

Экспедиция археологов нашла 122 каменных артефакта капуцинов. Все они отличаются по размеру и, по предположению ученых, предназначены для различной пищи. Авторы утверждают, что это первый пример эволюции орудий труда у обезьян.

Самые старые камни, найденные на этом месте, относительно небольшие и легкие, хотя они сильно повреждены почти со всех сторон и не имеют следов кешью. Авторы предполагают, что эти инструменты когда-то использовались для раскалывания небольших орехов — гораздо меньших, чем кешью. По ним было трудно попасть, поэтому на камне возникло так много царапин и выбоин.

Затем, около 300 лет назад, что-то изменилось. Камни, которые капуцины использовали тогда, кажутся намного больше, чем те, что датируются сегодняшним днем. Из этого факта ученые сделали вывод, что обезьяны поменяли рацион, перейдя к тем продуктам, скорлупу которых разбить труднее, чем кешью.

Однако ученые не могут сказать, принадлежат ли эти инструменты "каменного века" одной и той же популяции капуцинов или нескольким различным группам обезьян, когда-либо проживавшим в этом районе.