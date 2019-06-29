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"Самокрутящий момент": новое свойство света

"Самокрутящий момент": новое свойство света
21:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Команда исследователей из Испании и США нашла новое свойство света - "самокрутящий момент".

В своей статье, опубликованной в журнале Science, исследователи описывают, как им удалось обнаружить новое свойство, а также рассказывают о возможном его использовании.

Ученым давно известно о таких свойствах света, как длина волны. Совсем недавно они обнаружили, что свет также может быть скручен - то есть иметь угловой момент. Говорят, пучки света с высоко структурированным угловым моментом имеют орбитальный угловой момент и называются "вихревыми пучками". Они представляют собой спираль, двигающуюся вокруг центра, а когда луч "ударяется" о плоскую поверхность, вихревые пучки принимают форму пончика.

В новой работе ученые исследовали такие лучи в контексте, в котором никто этого не делал ранее. Эксперименты включали в себя запуск двух лазеров в облако аргона - это заставляло лучи перекрываться. Вследствие этого они соединялись и выходили как один луч с другой стороны облака аргона. В результате получился вихревой пучок.

Затем исследователи задались вопросом, что произойдет, если лазеры будут иметь разный орбитальный угловой момент и если они будут немного синхронизированы. В результате получилась балка, похожая на штопор с постепенно меняющимся углом поворота. И когда луч ударился о плоскую поверхность, она стала похожа на полумесяц. Исследователи отметили, что это случилось потому, что один фотон в передней части пучка вращался вокруг своего центра медленнее, чем фотон во внешней части пучка.

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Ученые быстро окрестили новое свойство "самокрутящим моментом". Оказалось, это не только недавно обнаруженное свойство света, но и то, которое никогда даже не было предсказано. Также ученые рассказали о перспективах применения их открытия. По их словам, это может привести к разработке новых устройств, которые используют манипулирование наноразмерными материалами.

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Исследование, Физика, Свет, Свойство, Самокрутящий момент.
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