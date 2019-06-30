Как улучшить память: мнение ученых

Новости науки: Исследования показали, что если регулярно вдыхать запах розмарина, то память может значительно улучшиться.

Ученые из Нортумбрийского университета провели серию интересных тестов для анализа способностей человека к запоминанию информации. В результате удалось определить, что аромат розмарина благотворно влияет на мозг, активизирует его деятельность и способствует улучшению памяти.

Исследования показали, что если регулярно вдыхать запах розмарина, то память может значительно улучшиться. Это касается как взрослых, так и детей. Однако серия тестов все же показала, что воздействие пряной травы на активность мозга действует на человека по-разному. Среди участников эксперимента были и те, у которых показатели запоминаемости оставались на том же уровне.

В эксперименте приняли участие около 70 человек. Их всех разделили на две группы. Одни выполняли тесты на проверку памяти в ароматизированном помещении с применением розмарина. Вторые - в обычном проветренном помещении без ароматических добавок.

Результаты тестов показали, что те, кто вдыхал запах розмарина, справились с заданием вдвое лучше, чем вторая группа. Также после теста у них всех взяли кровь на анализ.

Было установлено, что у тех, кто находился по воздействием пряных ароматов, в организме увеличился уровень 1,8 цинеола - вещества, которое активизируется в крови во время мозговой активности, в частности, при запоминании какой-либо информации. Еще в древней Греции знали о целебных и полезных способностях розмарина. Они активно применяли его в повседневной жизни. Современные ученые доказали, что мнение древних греков о розмарине правдиво.