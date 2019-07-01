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Ученые подтвердили возможность появления сверхмассивных черных дыр без участия звезд

Ученые подтвердили возможность появления сверхмассивных черных дыр без участия звезд
11:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Сверхмассивные черные дыры образуют активные сердца крупных галактик.

Сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной могли появляться в ходе коллапса плотных скоплений газа и пыли, минуя предварительный этап эволюции и взрыва крупной звезды.

По "классической" схеме черная дыра завершает существование крупной звезды. Коллапсировав, она начинает постепенно набирать массу, поглощая газ и звезды, сливаясь с другими дырами. На то, чтобы набрать миллионы и миллиарды солнц, которых достигают многие сверхмассивные черные дыры, может уйти порядочно времени. А между тем некоторые из них появились удивительно рано, менее чем через миллиард лет после Большого взрыва. Известны такие объекты, относящиеся к 800 миллионам и даже 690 миллионам лет с начала Вселенной.

Трудно понять, как они могли образоваться и вырасти за столь короткий срок, эта загадка остается одной из самых интересных в современной астрономии. Для решения парадокса предлагаются самые разные гипотезы, включая коллапс короткоживущих звезд молодой Вселенной. Новую идею выдвинули ученые из Университета Западного Онтарио. Сценарий "прямого коллапса" они описывают в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

Профессор Шантану Басу (Shantanu Basu) и Арпан Дас (Arpan Das) рассмотрели концепцию рождения черных дыр не из крупных звезд, а напрямую из плотных скоплений материи в центрах протогалактик. Разогреваясь и интенсивно излучая, такие скопления блокируют появление молодых звезд во все более обширном пространстве. "Свободного" плотного газа становится все больше, пока он не коллапсирует, оставив дыру массой в десятки и сотни тысяч масс Солнца — в дальнейшем ей остается лишь расти и набирать больше вещества. В новой работе ученые подтвердили такой сценарий. 

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Как и у некоторых других объектов, рост черных дыр определяется пределом Эддингтона — отношением направленного наружу давления излучения и силы тяжести, направленной внутрь. Басу и Дас предложили математическую модель этого процесса, показав, что он действительно мог развиваться в течение недолгого времени. Однако вскоре излучение новорожденных звезд и других дыр достигло критического предела — и прямой коллапс новых сверхмассивных дыр стал невозможен.

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Исследования, Астрономы, Наука, Звезды, Черные дыры.
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