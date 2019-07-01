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Новая "умная" таблетка сможет выделять медикаменты по расписанию

Новая "умная" таблетка сможет выделять медикаменты по расписанию
20:53 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: "Умная" таблетка способна последовательно выделять до трех различных лекарственных веществ.

Лечение многих болезней требует строго последовательного применения нескольких лекарств. При этом многие пациенты забывают вовремя принять следующее средство, иногда сводя лечение на нет. Эта "бытовая" проблема достаточно значительна, чтобы ее решением занимались исследователи всего мира. И свой вариант для этого предложили недавно разработчики Технического университета Мюнхена (TUM), их статья опубликована в Journal of Controlled Release.

Чтобы свести прием таблеток к минимуму и добиться последовательного выделения лекарств из одной пилюли, ученые использовали синтетические фрагменты ДНК, помещенные в полимерный гидрогель. Представленный ими прототип демонстрировал концепцию, последовательно выпуская наночастицы серебра, оксида железа и золота.

Первоначально они связаны в гидрогеле молекулами ДНК, и весь комплекс слишком велик для того, чтобы выбраться из него наружу. Однако затем система обрабатывалась солевым раствором, имитирующим нанесение на кожу.

Появление соли запускает постепенный распад фрагментов ДНК. Однако сконструированы они таким образом, чтобы этот процесс происходил с разной скоростью. В показанном авторами примере первым высвобождалось серебро, затем оксид железа и, наконец, золото. В будущем их могут заменить уже настоящие лекарственные средства, позволяя, например, получить последовательные дозы обезболивающего, противовоспалительного и противоотечного препаратов в одной-единственной таблетке.

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Исследование, Таблетка, Медицина, "Умная" таблетка.
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