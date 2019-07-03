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Система вознаграждения мозга: почему происходит выработка дофамина при употреблении пищи

Система вознаграждения мозга: почему происходит выработка дофамина при употреблении пищи
15:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Работа, проведенная учеными Пенсильванского университета, показала, что, когда мыши начинают есть, у них выключается деятельность нейронов голода.

При этом никак не задействуется путь, который высвобождает дофамин в ответ на употребление наркотиков или алкоголя.

Тем не менее исследование также показывает, что цепи, которые вызывают приятное высвобождение дофамина, связаны с активностью нейронов голода. Это значит, что наркотики и алкоголь могут захватить не только схемы вознаграждения мозга, но и те, что отвечают за сигнализацию голода.

По словам авторов работы, сигналы вознаграждения - будь то еда или наркотики - поступают в мозг разными путями. Но как только они попадают туда, включают соединенную сеть между гипоталамическими нейронами голода и нейронами вознаграждения. Возможно, действие наркотиков усиливается не только за счет повышения выброса дофамина, но и путем снижения активности нейронов голода.

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Ранее эта же команда ученых показала, что любая калорийная еда выключает деятельность нейронов голода и вызывает чувство удовольствия. Затем оказалось, что аналогичное действие оказывает этиловый спирт. А когда ученые испытали действие кокаина, никотина и амфетамина - препаратов, которые подавляют аппетит, - они обнаружили то же самое. По словам исследователей, они впервые выяснили, что непитательные вещества могут вызывать отключение нейронов голода.

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Все по теме:

Наркотики, Пища, Голод, Удовольствие, Дофамин, Мозги.
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