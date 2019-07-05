Дверь в параллельный мир: ученые пытаются открыть портал в параллельную Вселенную

Новости науки: Попытку проверить существование параллельных измерений сейчас вдохновили аномальные результаты исследования, проведенного еще в 1990-х годах.

Исследователи допускают, что некоторые нейтроны способны путешествовать между параллельными мирами.

Может ли 2019-й стать годом, когда человечество откроет первый портал в другое измерение, которое повторяет наш мир? Ученые из Национальной лаборатории Оук Ридж в Теннесси надеются, что так все и произойдет. Они завершили построение специального оборудования, которое этим летом может пролить первый свет на параллельные миры.

Как пишет The Independent, теоретически эти миры могут оказаться идентичными нашему во многих вещах, повторяя элементарные частицы, планеты и даже жизнь, известную человечеству. Так утверждает физик Ли Боуссард, который руководит проектом.

Открытие параллельной Вселенной звучит как научная фантастика вроде сериала "Странные дела". Но физики часто допускали его существования, пытаясь объяснить аномальные результаты исследований. Однако, до сих пор не было никаких прямых доказательств существования такой реальности.

Физики пытались определить время, за которое нейтрон распадается на протоны после отделения от ядра атома.

Два отдельных исследования показали, что нейтроны распадаются с разным темпом. Хотя ученые ожидали, что время будет одинаковым. В одном эксперименте свободные нейтроны были захвачены магнитными полями и помещены в "лабораторные ловушки", а в другом их обнаружили благодаря дальнейшему появлению протонов из потока ядерного реактора. Частицы из реактора в среднем существовали 14 минут и 48 секунд. И это на 9 секунд дольше, чем те, которые были помещены в "ловушки". В общем отличие кажется незначительной. Но ученые думают иначе.

Предположение, что параллельное измерение существует, предлагает вполне логичное объяснение. Вероятно существует два отдельных жизненных цикла нейтронов. И примерно 1% нейтронов могут переходить между параллельными мирами, прежде чем вернуться назад и выпустить протоны, пригодные для обнаружения.

Во время нового эксперимента ученые собираются выстрелить нейтронами по непроницаемой стене. С другой ее стороны будет установлен детектор нейтронов. В общем, устройство не должно ничего обнаружить. Но если присутствие нейтронов все же будет зафиксировано, это может указывать на то, что они "обошли" стену через параллельный мир, став "зеркальными" нейтронами, а затем появились в нашей Вселенной, а именно в лаборатории в Теннесси.

"Выявить удается лишь то, что сможет обойти стену, а затем вернуться в нашу Вселенную", - сказал Броуссард.

"В целом, я ожидаю, что результат будет нулевой. Но если удастся обнаружить что-то подобное, это в корне все изменит", - добавил он.

Существование параллельного измерения может также объяснить, почему в нашей Вселенной не хватает изотопа лития-7. Физики считают, что это не совпадает c прогнозируемыми величинами после Большого взрыва. Выявление высокоэнергетического космического излучения из-за пределов галактики Млечный путь тоже может быть объяснено существованием параллельного измерения.