Впечатляющие снимки единственного солнечного затмения в 2019 году 2 июля тысячи людей в Чили и Аргентине имели возможность наблюдать единственное полное солнечное затмение в этом году. В течение двух минут спутник Земли полностью закрыл от планеты Солнце, открывая наблюдателям впечатляющее зрелище. Предлагаем вашему вниманию несколько замечательных фотографий вчерашнего небесного события.