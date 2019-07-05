Обнаружены чрезвычайно древние "ксеноморфные" черепа

Одно из самых старых доказательств того, что люди изменяли форму своих черепов, было обнаружено на территории, которая сейчас является северо-восточной частью Китая. В неолитических захоронениях, расположенных в провинции Гирин, археологи обнаружили 25 скелетов, 11 из которых имели ярко выраженные признаки преднамеренной деформации черепа. Они принадлежат пяти взрослым (четверо мужчин и одна женщина) и шестерым детям в возрасте от трех лет. Возраст находок очень разный: самый "молодой" скелет датирован примерно пятью тысячами лет, в то время как самый древний — 12 тысячами.
Таким образом, находка претендует на звание одной из самых древних, если говорить о традиции деформировать черепа. Несмотря на то что сейчас эта древняя практика исчезает, давно есть свидетельства того, что она насчитывает тысячи лет — и это касается разных уголков планеты.
Ранее считалось, что самым ранним известным примером такой практики были два неандертальских черепа, найденные в Ираке, которые датируются около 45 тысячами лет назад. Однако позже ряд ученых поставил под сомнение изложенные в работе тезисы.
"Мы заметили, что не все люди имели признак преднамеренной модификации черепа, что указывает на то, что это может быть избирательное преднамеренное культурное поведение среди этой группы населения, — отмечают авторы новой работы. — Хотя выборочный критерий и значение этого культурного поведения до сих пор неизвестны, различия в идентичности, возможно, в зависимости от семейной принадлежности или социально-экономического статуса, должны быть основными причинами деформации черепа".
Находка имеет большое значение. Как отмечают авторы исследования, этот район Северо-Восточной Азии служил центром распространения популяций людей на территории за пределами Северного Китая, такие как Центральный Китай, Корейский полуостров, Японский архипелаг, Восточная Сибирь и, возможно, Американский континент. Вместе с миграциями населения мог распространяться и культ деформированных черепов. Однако сами исследователи не спешат называть Восточную Азию родиной странной традиции. Возможно, к этой идее разные племена первобытных людей пришли независимо друг от друга.
Напомним, ранее на территории современной Южной Кореи был обнаружен женский череп очень необычной формы.