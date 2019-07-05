Обнаружены чрезвычайно древние "ксеноморфные" черепа

Новости науки: Новая находка может рассказать о древних обитателях Китая и пролить свет на вопросы, связанные со "странной" традицией, характерной для разных народов мира.

Одно из самых старых доказательств того, что люди изменяли форму своих черепов, было обнаружено на территории, которая сейчас является северо-восточной частью Китая. В неолитических захоронениях, расположенных в провинции Гирин, археологи обнаружили 25 скелетов, 11 из которых имели ярко выраженные признаки преднамеренной деформации черепа. Они принадлежат пяти взрослым (четверо мужчин и одна женщина) и шестерым детям в возрасте от трех лет. Возраст находок очень разный: самый "молодой" скелет датирован примерно пятью тысячами лет, в то время как самый древний — 12 тысячами.

Таким образом, находка претендует на звание одной из самых древних, если говорить о традиции деформировать черепа. Несмотря на то что сейчас эта древняя практика исчезает, давно есть свидетельства того, что она насчитывает тысячи лет — и это касается разных уголков планеты.

Ранее считалось, что самым ранним известным примером такой практики были два неандертальских черепа, найденные в Ираке, которые датируются около 45 тысячами лет назад. Однако позже ряд ученых поставил под сомнение изложенные в работе тезисы.

"Мы заметили, что не все люди имели признак преднамеренной модификации черепа, что указывает на то, что это может быть избирательное преднамеренное культурное поведение среди этой группы населения, — отмечают авторы новой работы. — Хотя выборочный критерий и значение этого культурного поведения до сих пор неизвестны, различия в идентичности, возможно, в зависимости от семейной принадлежности или социально-экономического статуса, должны быть основными причинами деформации черепа".

Находка имеет большое значение. Как отмечают авторы исследования, этот район Северо-Восточной Азии служил центром распространения популяций людей на территории за пределами Северного Китая, такие как Центральный Китай, Корейский полуостров, Японский архипелаг, Восточная Сибирь и, возможно, Американский континент. Вместе с миграциями населения мог распространяться и культ деформированных черепов. Однако сами исследователи не спешат называть Восточную Азию родиной странной традиции. Возможно, к этой идее разные племена первобытных людей пришли независимо друг от друга.

Напомним, ранее на территории современной Южной Кореи был обнаружен женский череп очень необычной формы.