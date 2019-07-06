Ученые обнаружили самую маленькую экзопланету

Новости науки: Телескоп TESS, созданный для поиска экзопланет, открыл три планеты в системе L 98-59. Размеры одной из них - между Землей и Марсом.

TESS автоматически наводится на звездные системы и ищет в них экзопланеты, используя транзитный метод. Он основан на том, что при прохождении планеты перед диском звезды она закрывает часть диска. Поэтому, фиксируя изменение яркости звезды во времени, можно определить количество планет в системе, их размер и характеристики орбиты.

Нацелившись на систему звезды L 98-59, телескопу TESS удалось обнаружить у нее три планеты. Сама звезда находится на относительно небольшом расстоянии от Земли — в 35 световых годах, — поэтому ее удалось относительно хорошо разглядеть. Эти планеты примерно в 0,8, 1,4 и 1,6 раза больше Земли и очень быстро вращаются вокруг своей звезды с периодами 2,25, 3,7 и 7,45 дня соответственно.

По словам авторов работы, если в системе вращается несколько планет, они могут гравитационно взаимодействовать друг с другом. TESS будет наблюдать L 98-59 в достаточном количестве секторов, чтобы можно было обнаружить планеты с временем обращения около 100 дней. Но если ученым действительно повезет, они смогут увидеть гравитационное воздействие неоткрытых планет на открытые.

К сожалению, ни одна из этих планет не находится в зоне обитаемости. Но даже на таком расстоянии от родительской звезды L 98-59b получает в 22 раза больше лучистой энергии, чем Земля от Солнца. А L 98-59c и d получают соответственно в 11 и четыре раза больше излучения, чем Земля.

Тем не менее все они занимают "зону Венеры" — диапазон расстояний, где планета с атмосферой, подобной Земле, может испытывать парниковый эффект и получить атмосферу, подобную венерианской. Исходя из размера L 98-59d, она может быть либо венерообразным миром, либо мини-нептуном, который имеет скалистое ядро, окруженное плотной газовой оболочкой.