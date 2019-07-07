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Необъяснимое мерцание "Звезды Табби": ученые предложили еще одну гипотезу

Необъяснимое мерцание "Звезды Табби": ученые предложили еще одну гипотезу
17:44 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Расположенная в созвездии Лебедя и находящаяся на удалении 1480 световых лет от Солнца звезда KIC 8462852 в преставлении не нуждается.

Она стала одной из главных астрономических "сенсаций" десятилетия, породив горячие споры и воскресив самые невероятные гипотезы про гипотетический внеземной разум.

Напомним, ученые выяснили, что по необъяснимой причине светимость звезды падала на величину до 22 процентов, при этом подобные падения можно было наблюдать в течение разных промежутков времени.

Одно из объяснений касалось строительства так называемой "Сферы Дайсона" - гипотетического инопланетного астроинженероного сооружения для максимально возможного использования энергии центрального светила.

Сейчас ученые в очередной раз постарались дать более реалистичное объяснение. Ранее Брайан Метцгер (Brian Metzger) из Колумбийского университета в Нью-Йорке предположил, что KIC 8462852 в прошлом "съела" одну из своих планет, что породило вспышку, а, в конечном счете, привело к потускнению светила. Однако это не могло объяснить повторов мерцаний KIC 8462852.

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По мнению Метцгера, причиной поведения "Звезды Табби" могут быть луны "съеденных" ею планет. "То, что происходит в этой системе, напоминает судьбу снежка, попавшего в ад. Несколько миллионов лет назад звезда могла уничтожить одну или несколько своих планет и "украсть" их луны. Они оказались в теплой части звездной системы, где они начали быстро испаряться, порождая огромные облака из газа и пыли", - говорит исследователь.

Инфракрасный (слева) и ультрафиолетовый (справа) диапазоны KIC 8462852

Ученые отмечают, что если орбиты экзолун окажутся усеянными большим количеством частиц пыли, неоднородность их распределения теоретически может привести к падению светимости KIC 8462852.

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Озвученная версия вряд ли приведет к тому, что ученые придут к консенсусу относительно "Звезды Табби". Кроме самой гипотезы нужно будет и ее подтверждение. А оно появится не ранее ввода в строй космических телескопов нового поколения, которые смогут более детально рассмотреть окрестности KIC 8462852.

Важно отметить, что KIC 8462852 - не уникальное явление. Не так давно ученые выяснили, что светило Epic 249706694, расположенное на расстоянии 350 световых лет от Земли, тоже может менять свою яркость схожим образом.

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Все по теме:

Созвездие Лебедя, Яркость, Экзолуна, KIC 8462852, Звезда Табби.
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