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Некоторые рыбы меняют пол при жизни: исследования ученых

Некоторые рыбы меняют пол при жизни: исследования ученых
21:51 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Исследователи раскрыли секрет механизма изменения пола у одного из 500 видов рыб, которые склонны к этому.

Для нас тот факт, что пол животного устанавливается при рождении и не изменяется при жизни, довольно очевиден. Однако существует около 500 видов рыб, которые могут менять свою половую принадлежность в зрелом возрасте. Чаще всего они делают это в ответ на изменения окружающей среды.

В качестве модели для исследования этого явления ученые рассмотрели рыбу под названием таласома синеголовая (Thalassoma bifasciatum). Они живут группами на коралловых рифах Карибского моря. Доминирующий самец — с голубой головой — защищает гарем желтых самок. Если самец далеко, самая большая самка становится самцом — всего за 10 дней. Она меняет свое поведение за считаные минуты, цвет лица — за часы. Ее яичник становится яичком, и на десятый день она начинает производить сперматозоиды.

Используя новейшие генетические подходы — высокопроизводительное РНК-секвенирование и эпигенетический анализ, — исследователи обнаружили, когда и как конкретные гены выключаются и включаются в теле рыб, чтобы определить механизм изменения пола. Исследование важно для понимания того, как гены могут изменяться во время развития всех животных (включая людей) и как окружающая среда влияет на этот процесс.

Ученые обнаружили парадоксальный сон у рыб

Ученые обнаружили, что изменение пола связано с полной генетической перестройкой гонады — половой железы — особи. Вначале гены, необходимые для существования яичника, отключаются, а затем включаются последовательности, ответственные за формирование мужских половых органов.

У других рыб семейства аравановых наблюдается похожий механизм смены пола. В связи с этим ученые предполагают, что они имеют дело с древней системой контроля генов под действием факторов окружающей среды.

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Ученые, Наука, Рыбы, Биология, Смена пола.
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