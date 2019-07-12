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Ученые обнаружили "невозможную" черную дыру

Ученые обнаружили "невозможную" черную дыру

Ученые обнаружили "невозможную" черную дыру
11:12 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Находка оказалась большой неожиданностью: считалось, что у этой тусклой галактики недостаточно вещества, чтобы подпитывать столь мощный и светящийся аккреционный диск.

Сверхмассивная черная дыра в центре тусклой галактики оказалась окружена мощным и ярко сияющим диском материи.

Спиральная галактика NGC 3147 находится в созвездии Дракон, на расстоянии около 130 миллионов световых лет. Изучая ее с помощью космического телескопа Hubble, астрономы заметили яркий диск материи, окружающей сверхмассивную черную дыру в ее центре. Об этих наблюдениях Стефано Бьянчи (Stefano Bianchi) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 

По оценкам ученых, вещество в диске вращается на скорости более 10% от световой, благодаря чему на нем можно наблюдать видимые эффекты Теории относительности. Внушительная масса дыры (около 250 миллионов солнечных масс) слегка смещает излучение внутренних областей диска в красную сторону спектра. Кроме того, за счет доплеровского усиления светимости вещество со стороны, вращающейся по направлению к нам, сияет ярче, чем с удаляющейся стороны. 

Стало известно, откуда взялись черные дыры

По словам ученых, диск черной дыры NGC 3147 напоминает "квазар в миниатюре", хотя теоретически вещества вокруг нее должно быть слишком мало. "Точно такой же диск мы видим у объектов со светимостью в тысячи и сотни тысяч раз больше, — говорит Стефано Бьянчи. — Предсказания существующих моделей для очень тусклых активных галактик, очевидно, не сбылись".

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Исследования, Космос, Наука, Черные дыры, Галактики.
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