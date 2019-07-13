В Сети опубликовали анимационную карту Вселенной (Видео)

Новости науки: Опубликованный видеоролик демонстрирует проекцию видимой Вселенной на плоскости и динамику открытия экзопланет земными астрономами в разные годы.

Первую планету за пределами Солнечной системы обнаружили только в октябре 1991 года, а в июне 2019 году в базе данных NASA появилась запись о 4 тысячном открытии. Именно к этой значимой дате специалисты портала APOD создали анимационную карту, которая показывает историю открытия "звездных соседей" Земли.

Различными цветами маркированы различные способы поиска: некоторые космические тела были открыты при наблюдении периодического изменения яркости ближайшей к ним звезды, другие – благодаря "колебаниям" звезд в следствии гравитационных возмущений, вызванных прохождением планеты.

История открытия планет. За десять лет с момента открытия первой экзопланеты было сделано всего 70 открытий, настоящий же прорыв произошел в 2009 году, когда NASA ввела в эксплуатацию телескоп Kepler.

Далее его работу продолжил новый телескоп под названием TESS. Предполагается, что он просканирует около 200 тысяч ближайших звезд на 85% площади видимого горизонта.

Потенциально пригодные для жизни планеты. Заметим, около 50 обнаруженных планет примерно размером с Землю и потенциально пригодны для жизни. Для их "точечного" изучение ученые планируют использовать более мощное оборудование, способное обнаружить следы атмосферы и другие "землеподобные" признаки.