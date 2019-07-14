Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
У "Слуги народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе
У "Слуги народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе
Под Полтавой произошло серьезное ДТП (Видео)
Под Полтавой произошло серьезное ДТП (Видео)
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Показано первое в истории изображение квантовой запутанности (Фото)
Показано первое в истории изображение квантовой запутанности (Фото)

Показано первое в истории изображение квантовой запутанности (Фото)

Показано первое в истории изображение квантовой запутанности (Фото)
04:43 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки: Ученые заявляют, что изображение "элегантно демонстрирует фундаментальное свойство природы".

Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность. Их работа опубликована в журнале Science Advances.

Квантовая запутанность возникает в тот момент, когда две частицы становятся неразрывно связанными, — и то, что происходит с одной, сразу же влияет на другую, несмотря на расстояние между ними. Это явление столь странное, что еще великий физик-теоретик XX века Альберт Эйнштейн называл его «жутким действием на расстоянии».

В ходе эксперимента команда физиков создала систему, которая взорвала поток запутанных фотонов — элементарных частиц света. При создании фото ученые расщепили запутанные фотоны и пропустили один луч через кристалл бета-борат бария, вызывая четыре фазовых перехода.

Камера запечатлела момент, когда обе частицы сместились одинаково, хотя были разделены, тем самым наглядно подтвердив существование квантовой запутанности и нарушив неравенство Бэлла. Строго говоря, снимок составлен из нескольких изображений фотонов, переживающих серию фазовых переходов.

«Наш результат открывает путь к новым методам квантовой визуализации», — написали ученые.

Если вы хотите больше узнать о явлении квантовой запутанности — обязательно прочитайте наш лонгрид.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Открытие, Ученые, Снимок, Фото, Изображение, Квантовая запутанность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семена льна: зачем и как употреблять
02 Тимошенко: Клановая система пытается "перемолоть" и подчинить себе новую власть
03 "Укртранснефть" начала прием и транспортировку американской нефти
04 Гройсман: Силовиков надо убрать от возможностей давления на бизнес
05 Экс-сослуживец Маркива благополучно вернулся в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Китае задержан еще один канадец
В Китае задержан еще один канадец
Аэропорт &quot;Киев&quot; возобновил свою работу
Аэропорт "Киев" возобновил свою работу
Гройсман заявил, что поезда в Россию отменить нельзя
Гройсман заявил, что поезда в Россию отменить нельзя
Что здесь не так: странные курьезы их жизни простых смертных
Что здесь не так: странные курьезы их жизни простых смертных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь