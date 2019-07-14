NASA выложило видео с роботом-скалолазом, который преодолевает гору в Долине смерти

Новости науки: Интересно, что робот LEMUR сам определил свой маршрут.

Робот LEMUR, разработанный инженерами Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), прошел финальные полевые испытания в Долине Смерти, штат Калифорния.

Об этом пишет Engadget. Робот выбрал свой собственный маршрут, используя сотни маленьких рыболовных крючков, встроенных в каждый из его 16 пальцев, чтобы подняться. Он достиг своей цели и смог найти окаменелые фрагменты водорослей, населявшим море, которое располагалось в этом районе.

Этим окаменелостям около 500 миллионов лет, что доказывает способность робота обнаруживать признаки прошлой жизни - важная возможность для машин, исследующих другие планеты.

Хотя сам проект LEMUR завершен, он вдохновил и дал начало другим инициативам в области роботизированного скалолазания, которые уже находятся в разработке.