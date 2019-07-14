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Лунное затмение 17 июля: необычное космическое явление
Лунное затмение 17 июля: необычное космическое явление

Лунное затмение 17 июля: необычное космическое явление

Лунное затмение 17 июля: необычное космическое явление
13:34 Сегодня Телеграф techno.nv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки: Это будет частное затмение луны, которое смогут увидеть и на всей территории Украины.

16 июля почти полная Луна достигнет нисходящего узла своей орбиты и покроет Сатурн при видимости в Южной Америке и акватории Тихого океана. Приняв в этот же день фазу полнолуния, лунный диск скроется за земной тенью, то есть произойдет частное лунное затмение. Луна войдет в тень Земли примерно на 65%, но это произойдет вскоре после полуночи, то есть уже 17 июля в 0 часов 31 минуту.

Лунное затмение наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли. Диаметр пятна тени Земли на расстоянии 363 000 км (минимальное расстояние Луны от Земли) составляет около 2,6 диаметра Луны, поэтому Луна может быть затенена целиком. Когда Луна во время затмения полностью входит в тень Земли, говорят о полном лунном затмении, когда частично - о частном затмении.

Формально момент полнолуния наступит через несколько минут после максимальной фазы затмения - в 0:40. В США июльское полнолуние известно как "Оленья Луна". Это связано с тем, что в это время года у оленей появляются новые рога.

Впервые запечатлен протолунный диск вокруг экзопланеты
Впервые запечатлен протолунный диск вокруг экзопланетыЧитать полностью

Еще одно название июльского полнолуния - Громовая Луна из-за частых гроз летом. Англосаксонское имя - сенная луна, что связано со сбором сена.

Также интересно, что 20 июля исполняется 50 лет со дня высадки первого человека на Луну. 20 июля 1969 года, в 20:17:39 UTC командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля Аполлон 11 в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Все это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите.

Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, ступившим на Луну, стал Нил Армстронг. Это произошло 21 июля, в 02:56:15 UTC. Через 15 минут к нему присоединился Олдрин.

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Украина, Космос, Лунное затмение, 16 июля, 17 июля, Лунное затмение 2019.
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