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Понедельник, 15.07.2019

Появилось видео от NASA, которое демонстрирует все открытые человечеством экзопланеты (Видео)

За 30 лет человечество обнаружило более 4000 экзопланет, и, чтобы отметить эту веху, в NASA создали карту, которая делает эти открытия максимально наглядными — насколько это вообще возможно в рамках минутного видео.  Напомним, экзопланетами называют планеты, находящиеся вне Солнечной системы. Первые из таких объектов ученые обнаружили в конце 1980-х. А по состоянию на июль 2019 года астрономы достоверно подтвердили существование 4098 экзопланет в 3054 планетных системах.  Сейчас исследователи полагают, что в Млечном Пути содержится более 100 экзопланет: 20 миллиардов из них могут быть «землеподобными». Есть шансы, что какая-то часть из них может быть пригодной для жизни, однако пока с уверенностью говорить об этом довольно сложно.
naked-science.ru
Фото: pixabay.com
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Исследования, НАСА, Наука, Экзопланеты.
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