Ученые: Вселенная расширяется медленнее, чем считалось ранее

Новости науки: Новое значение на 6% меньше, чем полученное ранее.

Астрономы сделали новое измерение того, как быстро расширяется Вселенная, используя светимость красных гигантов.

Ученые уже почти столетие знают, что Вселенная расширяется, а это означает, что расстояние между галактиками становится все больше каждую секунду. Скорость, с которой происходит это расширение, называется постоянной Хаббла. Однако ее значение до сих пор точно неизвестно: разные методы измерения дают сильно различающиеся результаты.

Сейчас значение постоянной Хаббла принято измерять двумя методами: измерением параметров реликтового — образовавшегося после Большого взрыва — излучения и с использованием звезд с переменной светимостью — цефеид. Надо сказать, между этими двумя методами наблюдается разность в значениях примерно 7-8%. Причину такого расхождения ученые не могут выяснить до сих пор.

Новый метод, предложенный учеными Чикагского университета, очень похож на метод цефеид. Но в качестве объектов он использует не звезды с переменной светимостью, а красные гиганты — светила с высокой яркостью и протяженной атмосферой. Астрономы могут измерить видимую яркость красных гигантов в разных галактиках и затем определить расстояние до них.

Полученное с помощью предложенного учеными метода значение составило 69,8 километра в секунду на мегапарсек (примерно 3,26 тысячи световых лет). Для сравнения, результаты, полученные измерением реликтового излучения и с помощью цефеид, составили соответственно 67 и 73 км/с на мегапарсек. Новое значение представляет собой нечто среднее между этими двумя методами.

Ученые надеялись с помощью нового измерения выяснить, почему так различаются значения постоянной Хаббла, вычисленные по-разному. Но, похоже, полученный результат вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Уточнить величину постоянной Хаббла, вычисленной по новому методу, астрономы планируют с помощью нового широкоугольного инфракрасного обзорного телескопа (WFIRST), который NASA запустит в середине 2020-х. Он будет иметь разрешение в 100 раз больше, чем у Хаббла, и позволит получить необходимые для точного расчета данные.