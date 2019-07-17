Скачать
Среда, 17.07.2019
Пять лет катастрофе MH17: результаты расследования Украины
Пять лет катастрофе MH17: результаты расследования Украины
Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
Усик готовится к бою в Крыму
Усик готовится к бою в Крыму
Ученые: Вселенная расширяется медленнее, чем считалось ранее
Ученые: Вселенная расширяется медленнее, чем считалось ранее

Ученые: Вселенная расширяется медленнее, чем считалось ранее

Ученые: Вселенная расширяется медленнее, чем считалось ранее
11:04 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Новое значение на 6% меньше, чем полученное ранее.

Астрономы сделали новое измерение того, как быстро расширяется Вселенная, используя светимость красных гигантов. 

Ученые уже почти столетие знают, что Вселенная расширяется, а это означает, что расстояние между галактиками становится все больше каждую секунду. Скорость, с которой происходит это расширение, называется постоянной Хаббла. Однако ее значение до сих пор точно неизвестно: разные методы измерения дают сильно различающиеся результаты. 

Сейчас значение постоянной Хаббла принято измерять двумя методами: измерением параметров реликтового — образовавшегося после Большого взрыва — излучения и с использованием звезд с переменной светимостью — цефеид. Надо сказать, между этими двумя методами наблюдается разность в значениях примерно 7-8%. Причину такого расхождения ученые не могут выяснить до сих пор. 

Новый метод, предложенный учеными Чикагского университета, очень похож на метод цефеид. Но в качестве объектов он использует не звезды с переменной светимостью, а красные гиганты — светила с высокой яркостью и протяженной атмосферой. Астрономы могут измерить видимую яркость красных гигантов в разных галактиках и затем определить расстояние до них.

Глава NASA заявил, что пилотируемая миссия на Марс может состояться в 2033 году

Полученное с помощью предложенного учеными метода значение составило 69,8 километра в секунду на мегапарсек (примерно 3,26 тысячи световых лет). Для сравнения, результаты, полученные измерением реликтового излучения и с помощью цефеид, составили соответственно 67 и 73 км/с на мегапарсек. Новое значение представляет собой нечто среднее между этими двумя методами. 

Ученые надеялись с помощью нового измерения выяснить, почему так различаются значения постоянной Хаббла, вычисленные по-разному. Но, похоже, полученный результат вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Уточнить величину постоянной Хаббла, вычисленной по новому методу, астрономы планируют с помощью нового широкоугольного инфракрасного обзорного телескопа (WFIRST), который NASA запустит в середине 2020-х. Он будет иметь разрешение в 100 раз больше, чем у Хаббла, и позволит получить необходимые для точного расчета данные.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Астрономы, Ученые, Наука, Астрономия, Вселенная.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
02 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
03 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
05 Гороскоп на завтра, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский надеется на плодотворное сотрудничество с новой главой Еврокомиссии
Зеленский надеется на сотрудничество с главой ЕК
Сегодня в пятую годовщину весь мир вспоминает жертв трагедии MH17 на Донбассе
Сегодня годовщина трагедии MH17 над Донбассом
Итоги 16 июля: Совбез ООН по Украине, решения КС, главы МВФ и Еврокомиссии
Итоги 16 июля: Совбез ООН по Украине, решения КС, МВФ
Кровавое лунное затмение: видео для тех, кто не успел посмотреть
Кровавое лунное затмение: видео для тех, кто не успел посмотреть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь