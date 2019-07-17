Скачать
Среда, 17.07.2019
"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА
"Вы относитесь к людям, как к скотам": Зеленский уволил еще одного главу ОГА
"ГБР, так ГБР": Порошенко не явился на допрос и будет вызван после выборов
"ГБР, так ГБР": Порошенко не явился на допрос и будет вызван после выборов
Официально: Заря подписала Владлена Юрченко
Официально: Заря подписала Владлена Юрченко
Квентин Тарантино ошеломил мир неожиданною новостью
Квентин Тарантино ошеломил мир неожиданною новостью

Ученые пересмотрели шансы на столкновение Земли с астероидом

Смотрите фото (3)
Ученые пересмотрели шансы на столкновение Земли с астероидом
13:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Астероид 2006 QV89 был открыт 13 лет назад, летом 2006 года, когда он сблизился с Землей на расстояние в несколько миллионов километров.

Наблюдения позволили рассчитать траекторию его полета и показали, что 2006 QV89 относится к группе аполлонов — астероидов, время от времени пересекающих орбиту Земли с внешней стороны. Тогда же выяснилось, что 9 сентября 2019 года он должен снова приблизиться к планете, причем шансы на столкновение оценивались, по разным данным, как 1 из 7300 или даже 9100. 

Стоит сказать, что 2006 QV89 не слишком велик, его размеры составляют от 20 до 50 метров, так что даже в случае удара ждать глобальной катастрофы не стоит. Повлечь серьезные разрушения он способен лишь локально — и то в случае падения на густонаселенную местность, как это случилось с 20-метровым Челябинским метеоритом.

Тем не менее европейские астрономы внимательно следят за приближением 2006 QV89 и 4-5 июля провели новые наблюдения с помощью расположенного в Чили телескопа VLT. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном ESA. 

Глава NASA заявил, что пилотируемая миссия на Марс может состояться в 2033 году

Пока что из-за большого расстояния и малых размеров заметить астероид, просто осматривая небо, невозможно. Поэтому ученые сфокусировались на определенных узких областях, где, по различным расчетам, 2006 QV89 может находиться в данный момент.

По их словам, разрешение VLT позволило бы увидеть здесь и куда более мелкие объекты, однако никаких следов обнаружено не было. Все это позволило ученым пересмотреть будущую траекторию астероида и вовсе лишить его каких-либо шансов на столкновение с Землей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Исследования, Земля, Луна, Космос, Наука, Астрономия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
02 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
05 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский предлагает отсрочку на регистрацию &quot;евроблях&quot;
Зеленский предлагает отсрочку на регистрацию "евроблях"
Еврокомиссия готовит антимонопольное расследование против Amazon
Еврокомиссия готовит антимонопольное расследование против Amazon
В Украине появится Совет по вопросам свободы слова
В Украине появится Совет по вопросам свободы слова
Леся Никитюк показала, как выглядела семь лет назад
Леся Никитюк показала, как выглядела семь лет назад
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь