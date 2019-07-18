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ИИ создал вакцину от гриппа: препарат готовят к тестам на людях

ИИ создал вакцину от гриппа: препарат готовят к тестам на людях
01:40 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки: Искусственный интеллект впервые в истории создал вакцину от гриппа.

Чем лучше развиваются системы на основе искусственного интеллекта, тем меньше остается сомнений в том, что рано или поздно ИИ будет выполнять большую часть работы вместо людей. Он уже вполне успешно диагностирует заболевания, а врачи на полном серьезе обсуждают возможность наделения роботизированных хирургов некоторой степенью автономности при выполнении операций. Ну а совсем недавно искусственный разум покорил еще одну вершину: впервые в истории современной медицины он разработал вакцину от гриппа. Но насколько она хороша?

Справедливости ради стоит отметить, что компьютерные программы использовались при разработке лекарств и раньше. Но их применение ограничивалось лишь обработкой небольшой части информации и прогнозированием результатов работы лекарственных средств. В новом исследовании команда ученых из Университета Флиндерса (Австралия) сделала огромный шаг вперед.

Программа ИИ по разработке вакцины получила название SAM (Search Algorithm for Ligands или алгоритм для поиска лигандов). Лиганды — это химические соединения, которые при взаимодействии с определенными молекулами приобретают различные биохимические, физиологические или фармакологические эффекты. Иными словами, лиганды — это основной элемент в создании лекарств. Именно благодаря лигандам лекарства оказывают лечебное действие.

"Мы должны были научить ИИ искать наборы соединений, которые активируют иммунную систему человека, а также выяснять, какие из них работают, а какие — нет. Обучение ИИ заключалась в том, чтобы понять, чем отличается препарат, который работает, от того, который не работает”, — сказал ведущий автор исследования, профессор Университета Флиндерса Николай Петровский.

Затем ученые разработали еще одну программу под названием "синтетический химик", которая генерировала триллионы различных химических соединений, которые "скармливались" SAM. Он в свою очередь уже проводил отбор препаратов, которые могли бы вступить во взаимодействие с иммунной системой человека и выступить в качестве вакцины от гриппа. После этого этапа ученым оставалось лишь синтезировать лучший по мнению ИИ препарат в лаборатории и проверить его эффективность.

После того, как вакцина была создана, ее протестировали в лабораторных условиях. Сначала был проведен ряд испытаний на культуре человеческих клеток, а затем и на лабораторных животных. Результат превзошел все ожидания.

"В ходе экспериментов на животных стало понятно, что вакцина работает. И она обладает более высокой степенью защиты организма от гриппа, значительно превосходя все существующие вакцины, созданные на сегодняшний день. Теперь нам лишь осталось подтвердить результаты на людях", — говорит профессор Петровский.

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Стоит отметить, что опыты на добровольцах не за горами. Команда ученых получила грант на проведение экспериментов от Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США. Сейчас полным ходом идет подготовка к проведению полномасштабных 12-месячных испытаний нового препарата.

"Приятно видеть, что такая перспективная вакцина, которую мы разработали, уже готова к тестам на людях и к выходу на мировую арену", — подытожил господин Петровский.

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Вакцина, Медицина, Грипп, Искусственный интеллект.
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