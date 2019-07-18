Ученые предложили засыпать искусственным снегом тающие ледники Антарктиды

Новости науки: Ледниковый покров Антарктиды стремительно сокращается, и, чтобы это остановить, предлагаются самые необычные идеи, включая искусственный снегопад над западом континента.

Чем заметнее глобальные изменения климата, тем более радикальные идеи выдвигают для противостояния ему. Одной самых серьезных из связанных с потеплением проблем стал подъем уровня Мирового океана, грозящий сильно изменить линии прибрежных — самых густонаселенных — территорий.

Особенно значительный вклад в этот процесс вносит таяние ледников Антарктиды. Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Science Advances, рассмотрели весьма необычный подход к "подмораживанию" южного континента.

Андерс Леверманн (Anders Levermann) и его коллеги из Потсдамского института изучения климатических изменений указывают, что уже сегодня таяние западно-антарктических ледников Пайн-Айленд и Туэйтса вносит крупнейший вклад в подъем уровня моря.

Проведя моделирование, ученые показали, что даже при соблюдении самых строгих планов по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу это таяние не прекратится. Оно перестанет усиливаться, но уже нагревшаяся вода продолжит подтачивать эти шельфовые льды снизу, разваливая их на куски.

Стабилизировать их состояние мог бы невероятно мощный снегопад — такой сценарий ученые проверили с помощью компьютерной модели. По их оценкам, для этого понадобится порядка 7400 миллиардов тонн снежной массы, выпавшей в течение 10 лет. Связывая воду, она позволила бы дополнительно снижать уровень моря примерно на два миллиметра за год в течение этого времени.

К сожалению, даже самые масштабные искусственные установки по замораживанию морской воды не способны справиться с такой задачей. По оценке авторов статьи, на одну только перекачку ее на высоту ледника потребуется потратить 145 ГВт энергии — и это не считая опреснения и, собственно, замораживания.