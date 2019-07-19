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Ученые определились с орбитой будущей окололунной станции

Ученые определились с орбитой будущей окололунной станции
13:27 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Такая орбита позволит постоянно держать в видимости Землю и обратную сторону Луны, а ее солнечные батареи практически не будут блокироваться затмениями.

Европейские партнеры рассчитали для NASA оптимальную гало-орбиту "пересадочной" станции LOP-G возле Луны.

В рамках нового амбициозного плана по возвращению на лунную поверхность и организацию туда регулярных пилотируемых экспедиций NASA должно начать отправку первых компонентов окололунной станции уже в 2022 году.

Задача состоит в том, чтобы расположить Lunar Orbital Platform — Gateway (LOP-G) оптимальным образом, обеспечивая регулярные и быстрые перелеты к Земле и до Луны, и с минимальным собственным расходом топлива — благодаря использованию гравитации обоих небесных тел.  

Подобные вычисления остаются одними из самых сложных, и партнером NASA в этой области выступил Центр операций ESA (ESOC). В результате этой работы для станции была рассчитана "Почти прямая гало-орбита" (Near-Rectilinear Halo Orbit, NRHO) — об этом сообщает пресс-релиз, распространенный Европейским космическим агентством. Центром ее станет не Луна, а одна из точек Лагранжа системы Земля — Луна, область, где их притяжения взаимно уравновешивают друг друга (проходящие вокруг точек Лагранжа траектории и называют гало-орбитами). 

Существующие модели рождения планет поставлены под сомнения: что известно

В результате станция LOP-G будет двигаться вокруг спутника по вытянутой траектории, то сближаясь с ее поверхностью на расстояние до 3000 километров, то удаляясь до 70 тысяч километров, совершая полный оборот примерно за семь суток. Лишь время от времени орбиту придется корректировать.

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Исследования, НАСА, Космос, Наука, Орбита, Космонавтика.
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