Ученые определились с орбитой будущей окололунной станции

Новости науки: Такая орбита позволит постоянно держать в видимости Землю и обратную сторону Луны, а ее солнечные батареи практически не будут блокироваться затмениями.

Европейские партнеры рассчитали для NASA оптимальную гало-орбиту "пересадочной" станции LOP-G возле Луны.

В рамках нового амбициозного плана по возвращению на лунную поверхность и организацию туда регулярных пилотируемых экспедиций NASA должно начать отправку первых компонентов окололунной станции уже в 2022 году.

Задача состоит в том, чтобы расположить Lunar Orbital Platform — Gateway (LOP-G) оптимальным образом, обеспечивая регулярные и быстрые перелеты к Земле и до Луны, и с минимальным собственным расходом топлива — благодаря использованию гравитации обоих небесных тел.

Подобные вычисления остаются одними из самых сложных, и партнером NASA в этой области выступил Центр операций ESA (ESOC). В результате этой работы для станции была рассчитана "Почти прямая гало-орбита" (Near-Rectilinear Halo Orbit, NRHO) — об этом сообщает пресс-релиз, распространенный Европейским космическим агентством. Центром ее станет не Луна, а одна из точек Лагранжа системы Земля — Луна, область, где их притяжения взаимно уравновешивают друг друга (проходящие вокруг точек Лагранжа траектории и называют гало-орбитами).

В результате станция LOP-G будет двигаться вокруг спутника по вытянутой траектории, то сближаясь с ее поверхностью на расстояние до 3000 километров, то удаляясь до 70 тысяч километров, совершая полный оборот примерно за семь суток. Лишь время от времени орбиту придется корректировать.