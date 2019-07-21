Невероятное открытие: исследователи обнаружили необычную медузу

Новости науки: Исследователи из Университетов Амстердама и Калифорнии смогли обнаружить медузу, которая производит светящиеся белки, ранее неизвестные науке.

Это открытие может привести к появлению новых методов исследования экспрессии генов в клетках и документированию самого яркого зеленого флуоресцентного белка на свете.

В 2017 году Натан Шейнер и его коллеги обнаружили нечто необычное в сине-зеленых водах у острова Херон рядом с Австралией. Пока группа ученых ныряла к рифам, окружающим коралловый залив в южной части Большого Барьерного рифа, один из них заметил в воде медузу странного вида. Исследователь заметил, что ее полупрозрачное тело было покрыто светящимися голубыми линиями.

После исследований в лаборатории Шейнер и его команда определили пять флуоресцентных белков в организме медузы, ранее неизвестных науке. Это открытие может привести к появлению новых методов исследования экспрессии генов в клетках и документированию потенциально самого яркого зеленого флуоресцентного белка на свете.

Когда Шейнер и его команда привезли в лабораторию эту медузу — австралийскую эскорею — они подготовили образец для анализа. После детального изучения Шайнер с удивлением обнаружил несколько светообразных белков, подобных зеленому флуоресцентному белку которые ученые десятилетиями используют для отслеживания белков в клетках и даже создания светящихся в темноте кошек. Для этого используется светящийся зеленый белок GFP. Его соединяют с другим геном и по свечению определяют, где и как исследуемый ген работает. Светящийся зеленый белок GFP был выделен из медузы и широко используется в качестве маркера для изучения работы генов у разных организмов. Ученые, открывшие светящийся белок, получили Нобелевскую премию 2008 года в области химии.

Дальнейший анализ показал, что медуза вырабатывает пять флуоресцентных белков. К ним относятся два, которые светятся зеленым светом, еще два, которые светятся синим при белом свете, и один, который переключается между желтым и белым при воздействии света.