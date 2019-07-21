Отныне первый лунный камень можно изучать с помощью смартфона

Новости науки: Отдел исследований и разведки астроматериалов (ARES) НАСА опубликовал детальную модель первого в истории образца лунной породы, который на Землю доставил астронавт Нил Армстронг.

Теперь любой пользователь с помощью смартфона сможет рассмотреть его со всех сторон.

Камень можно поворачивать на 360 градусов с помощью сенсорного обзора. Эта модель отличается невероятным уровнем детализации, отметили в НАСА. Они и в дальнейшем планируют улучшить доступ всех желающих к библиотеке образцов лунного и антарктического грунта как для научных исследований, так и для образовательных целей.

3D модель создали с помощью фотографий в очень высоком разрешении. Программное обеспечение, которое создали для этого проекта, использует компьютерное зрение для обеспечения точности объемной графики, кроме того, для этого используются рентгеновские лучи, которые помогают получить изображения поперечного сечения без фактического разрезания образцов.

НАСА также впервые объявила об открытии своей лаборатории образцов лунных пород для геологов, чтобы они могли изучать их лично. Раньше эти материалы были секретными.