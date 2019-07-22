Индия запустила к Луне станцию "Чандраян-2"

Новости науки: В понедельник, 22 июля, после переноса запуска Индийская организация космических исследований запустила с космодрома имени Сатиша Дхавана миссию "Чандраян-2".

Цель индийской миссии — высадка на Луну и исследование спутника. Если посадка пройдет удачно, Индия станет четвертой страной, которой удалось посадить аппарат на поверхности Луны.

"Чандраян-2" — вторая по счету автоматическая межпланетная станция Индии. "Чандраян-1" была отправлена к спутнику Земли в 2008 году. Сейчас она находится на орбите Луны и отправляет на Землю результаты различных орбитальных исследований.

"Чандраян-2" сменит первую станцию на ее посту и тоже будет собирать данные о спутнике с его орбиты. Но, в отличие от предшественника, станция сможет также высадить на поверхность свой ровер под названием "Прагьям", имеющий массу всего 20 килограммов. Предполагается, что он сможет проработать на поверхности около двух-трех недель.

Изначально проект индийской лунной миссии планировался совместно с "Роскосмосом", но из-за выдвижения дополнительных требований с российской стороны Индия решилась на самостоятельный запуск аппарата. Изначально миссию планировали запустить еще в марте 2018 года. Затем старт был еще два раза перенесен, в итоге ракета GSLV Mk-III стартовала с индийского космодрома 22 июля 2019 года. Посадка ровера "Прагьям" на Луну должна состояться 6 сентября этого года.