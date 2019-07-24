На дне Балтийского моря нашли хорошо сохранившийся корабль возрастом 500 лет

Новости науки: На дне Балтийского моря ученые обнаружили почти идеально сохранившееся судно, остававшееся нетронутым в течение сотен лет.

На судне сохранилась лодка, которую экипаж использовал, чтобы добраться до берега.

Основываясь на имеющихся данных, археологи смогли датировать корабль эпохой Возрождения: примерно концом XV — началом XVI века. Временами Христофора Колумба и Леонардо да Винчи.

Точное происхождение корабля неизвестно. В то время далеко не все суда имели свои названия: пока что корабль условно обозначили как Okänt Skepp, что на шведском языке означает"Неизвестный корабль"."Ощущение такое, будет оно (судно. — Прим. Naked Science) затонуло вчера — мачты на месте, корпус не поврежден", — говорит морской археолог Родриго Пачеко-Руиз (Rodrigo Pacheco-Ruiz) из исследовательской компании MMT.

На главной палубе исследователи обнаружили почти невероятную находку — лодку, используемую для переправы экипажа с корабля на берег и обратно.

Первые намеки на то, что на большой глубине находится ранее неизвестное судно, появились в 2009 году, когда гидролокатор обнаружил нечто необычное. Как оказалось, речь идет о немаленьком для своего времени корабле: его длина может достигать около 18 метров — чуть меньше, чем имел флагман Колумба, каракка"Санта-Мария". Кроме лодки, на корабле можно видеть и другие неплохо сохранившиеся принадлежности, в частности орудия. По мнению специалистов, такое стало возможным благодаря условиям ледяного Балтийского моря.

Несмотря на наличие оружия, речь, вероятно, идет о торговом судне. В будущем ученые намерены вернуться на место находки и более детально исследовать корабль. Впрочем, уже полученный материал обещает стать богатой пищей для размышлений.

Ранее, напомним, команда ученых из Великобритании нашла на дне Черного моря идеально сохранившийся корабль возрастом более двух тысяч лет. Судя по всему, 23-метровое судно имеет древнегреческие корни и, скорее всего, было торговым, хотя о его грузе на момент публикации работы ничего не было известно.

Также одной из интересных и относительно недавних морских находок стал"Бон Омм Ричард" — один из символов Американской революции. Его обнаружили около побережья Великобритании.

Первоначально этот корабль был торговым судном, построенным Французской Ост-Индской компанией и введенным в эксплуатацию под именем Duc de Duras. В 1779 году французский король Людовик XVI передал корабль в распоряжение адмирала Джона Пола Джонса.