На дне моря ученые обнаружили уникальную находку

Новости науки: Как сообщили ученые, обнаруженные древние деревья когда-то, на исходе ледникового периода, образовывали густой лес, а эту местность населяли люди.

Ученые из Клайпедского университета (Литва), проводя сканирование дна Балтийского моря на шхуне "Брабандер", обнаружили у побережья поселка Юодкранте, располагающегося на Куршской косе, область с остатками древних затопленных деревьев. Их датировали возрастом в 9-10 тысяч лет.

Профессор Владас Жулкус, руководивший работами, обратился за помощью к специалистам Национального морского музея в Гданьске (Польша).

"Цель совместной экспедиции польских и литовских исследователей состояла в том, чтобы подготовить фотограмметрическую документацию находок. Сотрудники исследовательского отдела Национального морского музея сделали тысячи подводных фотографий, которые мы используем для создания трехмерных моделей затонувшего леса", — объяснили ученые.

Группа археологов провела фотограмметрию, сделав около 3000 снимков обнаруженных стволов деревьев длиной в несколько метров. Кроме того, специалисты протестировали новый набор для калибровки, который поможет точнее определить положение объектов на снимках и масштабировать их.

Море, которое сегодня мы называем Балтийским, в то время начинало формироваться за счет тающего ледяного покрова и в результате затопило лес и все прилегающие территории.

По словам специалистов, они продолжат изучать этот район, поскольку есть надежда обнаружить на дне моря признаки присутствия людей, живших много веков назад в этой еще не затопленной местности.