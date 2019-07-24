Два огромных астероида приближаются к Земле

Новости науки: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.

При этом один из них будет к нам ближе, чем Луна.

Согласно данным Центра исследований околоземных объектов при Лаборатории реактивного движения NASA, сегодня, около девяти часов утра по московскому времени над Землей пролетел астероид 2015 HM10, диаметр которого превышает 110 метров.

Следом за ним, как сообщали специалисты, к нашей планете приблизятся еще два астероида: 2019 OD пролетит над Землей на головокружительной скорости в 69 тысяч километров в час примерно в 16:31 (мск), а 2019 OE — в 17:36 (мск).

Астероид 2019 OD, относящийся к группе Аполлона, занесли в базу околоземных объектов 5 июля. Он приблизится к нам на расстояние в 353 050 километров, притом что расстояние от Земли до ее спутника составляет около 385 тысяч километров. Диаметр 2019 OD превышает 120 метров.

В свою очередь, 2019 ОЕ будет самым маленьким, медленным и далеким: он пройдет на расстоянии в 962 тысячи километров от Земли, его скорость составит около 32 тысяч километров в час.

По данным NASA, в среднем исследователи открывают около 30 новых околоземных астероидов в неделю. Между тем европейские астрономы внимательно следят за астероидом 2006 QV89, который снова сблизится с Землей в начале сентября.