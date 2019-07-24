Оказалось, что в лунных кратерах 100 раз больше водяного льда, чем считалось ранее

Новости науки: Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сравнили кратеры в северных полушариях Луны и Меркурия и выяснили, что в них может около 100 млн т водяного льда — в 100 раз больше, чем в предыдущих оценках.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Астрономам уже достоверно известно, на на Луне существует вода в твердой форме — однако установить точный объем запасов пока не удалось. Поиск и оценка количества водяного льда — одна из главных задач аппарата LRO.

В новом исследовании ученые провели параллель между Луной и Меркурием, условия на полюсах которых очень похожи — на них почти полностью отсутствует атмосфера, из-за чего температуры в тени и в освещенной части очень сильно отличаются.

На основе данных аппарата MESSENGER астрономы составили зависимость между размером и глубиной 2 тыс кратеров, расположенных на северном полюсе планеты. Моделирование показало, что чем ближе к полюсу, тем меньше глубина кратеров — дело в количестве выпадающих в регионе осадках, в том числе в виде водяного льда.То же самое наблюдалось и на Южном полюсе.

Затем исследователи загрузили в модель данные о Луне — оказалось, что если все 10 тыс кв км затененных участков на поверхности Луны покрыты десятиметровым слоем льда, то его суммарное количество составляет около 100 млн т. Это почти в 100 раз больше предыдущих оценок, отмечают исследователи.