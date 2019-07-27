Изучение процесса старения поможет разрабатывать препараты от рака

Новости науки: Старение - естественный процесс, в результате которого клетки теряют способность к дальнейшему размножению.

Этот процесс - одна из ключевых причин ухудшения самочувствия с возрастом, проявляющегося в таких заболеваниях, как артрит, остеопороз и болезни сердца.

Научно-исследовательская группа из Университета Южной Каролины открыла, что при старении клетки перестают производить ряд химических веществ, называемых нуклеотидами, которые являются "строительными блоками" ДНК и РНК. Когда ученые брали молодые клетки и заставляли их прекратить создание нуклеотидов, они начинали стареть.

Исследователи анализировали молодые клетки, которые быстро размножались, и "кормили" их молекулами, помеченными стабильными изотопами углерода, чтобы проследить, как питательные вещества, потребляемые клеткой, были переработаны по различным биохимическим путям. Результаты измерений ученые представили в виде 3D-модели. Изображения неожиданно показали, что стареющие клетки часто имеют два ядра и не синтезируют ДНК.

По словам ученых, старение широко известно как защитный барьер организма против рака: когда клетки повреждаются и повышается риск их перехода в раковые, они перестают размножаться, становятся старыми и отмирают. Поэтому цель ученых состоит не в том, чтобы полностью предотвратить старение, поскольку это может высвободить раковые клетки. Авторы работы хотят найти способ эффективно удалять стареющие клетки, чтобы они не вызывали каскад возрастных заболеваний.