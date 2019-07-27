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Обезболивающие свойства каннабиса синтезируются внутри растения

Обезболивающие свойства каннабиса синтезируются внутри растения
21:34 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Конопля известна человечеству на протяжении вот уже пяти веков.

Благодаря своим свойствам, она вызывает интерес не только среди обычных людей, но и среди ученых. Изначально экстракты конопли использовались в качестве медицинских препаратов из-за их способности утолять боль, а волокна растения ценились за их прочность. Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.

Самое известное вещество конопли, проявляющее такие свойства, - каннабидиол, который достаточно хорошо исследован учеными. Но есть и другой класс соединений, который проявляет схожую активность. Это флавоноиды. Они обладают антиоксидантными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Эти соединения содержатся во фруктах, овощах, цветах, чае, вине и, да, даже в конопле.

В 1986 году ученые выявили два флавоноида - каннфлавин А и каннфлавин В, - содержащихся в конопле. Они оба, как выяснилось, обладают противовоспалительным действием - в 30 раз более сильным, чем у аспирина. В новой работе ученых из Гуэлфского университета в Канаде впервые приводятся данные о генетических последовательностях, которые кодируют создание каннфлавина А и каннфлавина В в конопле вида Cannabis sativa.

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Используя сочетание методов геномики и биохимии, команда ученых смогла точно определить, какие гены ответственны за выработку этих двух веществ. Результаты исследования показывают первое доказательство уникальных генетических путей создания обезболивающих в этом растении. Оказывается, оно использует всего два энзима - вещества, ускоряющие биохимическую реакцию - для создания двух обезболивающих.

Однако извлечение и очистка этих соединений из каннабиса попросту непрактичны. В растении их содержится примерно 0,014 процента по массе. Поэтому исследователи надеются использовать полученные в ходе работы данные для производства каннфлавинов в лабораторных условиях.

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Конопля, Обезболивающие, Растение, Каннабис.
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