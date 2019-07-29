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Группа биологов обнаружила в паутине новый, ранее неизвестный вид белка

Группа биологов обнаружила в паутине новый, ранее неизвестный вид белка
22:39 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки: Международная группа биологов из США и Словении в паучьем шелке обнаружили ранее неизвестный науке белок.

Исследование описано в журнале Communications Biology.

Паучий шелк — один из самых прочных материалов естественного происхождения, известный науке. Исследователи изучали паутину Caerostris darwini — вида аранеоморфных пауков из семейства кругопрядов, представители которого знамениты своей способностью плести гигантские и очень прочные ловчие сети, площадь которых варьирует от 900 до 28 000 кв. см.

Пауки этого вида плетут так называемые нити драглайн, которые используются в производстве колесных спиц и являются самыми прочными естественными нитями. Исследователи изучили нити и паучьи железы, которые их выделяют, и обнаружили ранее неизвестный вид белка.

Белок получил название MaSp4a. Исследование показало, что он содержит большое количество аминокислоты, называемой пролином, что, как показали предыдущие исследования, обычно связано с эластичностью.

Ученые подтвердили, что пищевая добавка сделает любых кошек гипоаллергенными

Ученые также обнаружили, что железа, которая производит шелк (ее называют ампулой), длиннее, чем у других пауков. Вероятно, это позволяет Caerostris darwini производить более прочный материал.

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Белок, Наука, Биология, Паутина.
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