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Ученые создали прототип биометрических контактных "суперлинз"
Ученые создали прототип биометрических контактных "суперлинз"

Ученые создали прототип биометрических контактных "суперлинз"

Ученые создали прототип биометрических контактных "суперлинз"
20:03 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) создали прототип мягких биометрических контактных линз, которые можно контролировать движением глаз.

Статья о разработке опубликована в издании Advanced Functional Materials.

Наши глаза создают электроокулографические сигналы при движении - будь то вращение глаза во всех направлениях внутри глазницы или же банальные подмигивание и моргание.

Как заявляют ученые, новые линзы сделаны из эластичных полимерных пленок, реагируют на сигналы, генерируемые глазами, и способны распознать, например, когда их носитель моргает, а также идентифицировать количество таких морганий. Так, если вы моргнете дважды - сработает двукратный зум, и вы сможете сфокусироваться на мелком шрифте или далеком объекте, рассмотреть его в увеличенном масштабе. Моргните еще два раза - настройки вернутся в исходное положение.

"Даже если глаз ничего не видит, многие незрячие люди все еще могут двигать глазным яблоком и генерировать этот электроокулографический сигнал", - рассказал один из создателей прототипа Цай Шенкьянг.

Дополненная реальность вскоре может появиться и в контактных линзах
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Однако использование подобных "суперлинз" может иметь и негативные последствия: например, если человек невольно или случайно моргнет дважды, будучи, допустим, за рулем, где требуется фокусировка и полная концентрация, то может начаться паника, чтобы вернуть все "назад".

Исследователи подчеркивают, что для постоянного и комфортного ношения таких линз потребуется некоторое время на тренировку, чтобы отточить мастерство и быть способным быстро вернуть свое "видение" в нормальное состояние.

Между тем какой-либо информации о том, как скоро биомимикрические линзы поступят в свободную продажу, авторы работы не приводят.

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Пока что прототип протестировали лишь в комплексе со множеством электродов, которые крепились вокруг глаз испытуемых. Однако ученые надеются, что в будущем их технологию можно будет использовать при создании глазных протезов, очков и роботизированной техники с дистанционным управлением.

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Зрение, Прототип, Контактные линзы, Биометрика.
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