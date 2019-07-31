Канадские ученые продемонстрировали возможность жизни на полностью замерзших планетах

Новости науки: Такие планеты могут скрывать жидкость лишь под толстым слоем "вечного"льда, сохраняющегося тысячи лет.

Новое моделирование показало, что даже целиком обледеневшие планеты-"снежки"способны долго сохранять жизнь на поверхности.

В поисках потенциально обитаемых миров основное внимание уделяется, конечно, планетам, которые максимально похожи на нашу. Однако следует помнить, что это сильное упрощение — и даже довольно близкие к Земле планеты могут оказаться не слишком подходящими для развития жизни. И наоборот, такие условия могут возникать на планетах, которые выглядят вовсе необитаемыми.

Так, новая работа астрономов из Университета Торонто продемонстрировала, что жизнь способна существовать на полностью замерзших планетах-"снежках". Об этом Адив Парадайз (Adiv Paradise) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в Journal of Geophysical Research.

Как правило, потенциально обитаемыми считаются сравнительно небольшие планеты, расположенные на определенном расстоянии от своей звезды — там, где температура не слишком велика или холодна для того, чтобы вода могла сохраняться в жидкой форме.Однако вытянутая орбита, геологические и атмосферные процессы способны сделать безжизненными даже такие тела или превратить в потенциально обитаемые тела за пределами этой зоны.

Чтобы продемонстрировать это, канадские ученые провели моделирование планеты-"снежка"с различными параметрами орбиты, состава атмосферы, количества поступающей от звезды энергии, наличия и распределения суши и так далее. Работа показала, что при подходящем наборе этих параметров даже глубоко замерзшая планета способна сохранять жизнь.

Например, при существовании на ней достаточно обширных континентов в их глубине, далеко от замерзшего океана, температура может удерживаться не ниже вполне приемлемых 10 °С.