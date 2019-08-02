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Игры оказались более эффективными в борьбе со стрессом, чем специальные приложения

Игры оказались более эффективными в борьбе со стрессом, чем специальные приложения
03:25 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Игры снимают стресс эффективнее специальных приложений.

Видеоигры на компьютерах или смартфонах могут снять стресс после рабочего дня более эффективно, чем приложения для медитации и расслабления.

В исследовании, опубликованном в журнале JMIR Mental Health, 45 участникам дали 15-минутный тест по математике, а затем попросили либо сыграть в специально подобранную игру, либо использовать приложение для медитации и расслабления (Headspace). Члены контрольной группы вместо этого крутили спиннер.

Оказалось, участники, сыгравшие в видеоигру Block! Hexa Puzzle, после этого чувствовали себя более энергичными и менее усталыми, в то время как те, кто использовал специальные приложения, сообщали об обратном: их уровень "энергетического возбуждения", казалось, снижался, а количество сил не прибавлялось по сравнению с контрольной группой.

Во второй части исследования 20 испытуемых играли в специальную игру по возвращении домой с работы в течение пяти дней. Они сообщили, что чувствуют себя более расслабленными к концу недели, чем те, кого попросили использовать приложение для медитаций. Состояние участников оценивали с помощью онлайн-опроса.

Смартфон может сказать о вас больше, чем вы думали

Авторы отметили, что видеоигры, по-видимому, отвечают четырем критериям, необходимым для восстановления после работы: они помогают расслабляться, предоставляют возможность для овладения новым навыком, захватывают и отвлекают от проблем, а также позволяют игрокам восстановить контроль над собой. Ученые также отметили, что уровень удовольствия от цифровой игры коррелирует с перечнем преимуществ, которые она дает в плане восстановления после работы.

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Стресс, Смартфоны, Психология, Игры.
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