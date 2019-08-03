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Новый анализ крови позволит на ранних стадиях диагностировать болезнь Альцгеймера

Новый анализ крови позволит на ранних стадиях диагностировать болезнь Альцгеймера
14:23 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки: Биологи из Вашингтонского университета разработали новый тип анализа крови на болезнь Альцгеймера по уровню бета-амилоида белка.

Использование этого анализа вместе с анализом маркера APOE4 позволяет установить болезнь Альцгеймера с точностью до 94% еще до появления ее симптомов. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

В исследовании ученых приняли участие 158 добровольцев старше 50 лет, из которых только 10 имели подтвержденные когнитивные проблемы. В ходе обследования добровольцы прошли сканирование мозга и сдали анализы крови.

Считается, что наполнение бета-амилоида белка в мозге приводит к риску развития деменции, а вместе с генетическим маркером APOE4 практически со стопроцентной вероятностью вызывает болезнь Альцгеймера.

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Пока проводить анализы бета-амилоида белка в крови достаточно сложно, поскольку требует специального оборудования. Однако это происходит намного быстрее стандартного на сегодняшний день сканирования мозга.

В будущем через подобные анализы смогут проходить тысячи людей ежемесячно, считают ученые. Это позволит на ранних стадиях диагностировать болезнь Альцгеймера.

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Болезнь Альцгеймера, Наука, Анализ крови.
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