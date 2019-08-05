В Турции обнаружено скелеты древних людей

Новости науки: По словам руководителя раскопок Мурата Тюрктеки, ученые намерены провести тщательное изучение находки.

Во время раскопок в турецкой провинции Эскишехир в центральной части страны, были обнаружены скелеты, возраст которых достигает 5 тысяч лет.

"В поселке Кюллюоба были найдены два скелета – один, предположительно, 13-летней девушки, второй - мужчины лет 30-ти", - говорится в сообщении.

Исследователи считают, что двое, возможно, родственников, погибли вместе, поэтому их обоих похоронили в одном саркофаге примерно в 3 тыс. до н.е.

Раскопки в поселке ранней бронзовой эпохи, расположены в историческом районе Сейтгази провинции Эскишехир, проводятся с 1996 года.