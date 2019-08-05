Найдена одна из старейших звезд во Вселенной

Новости науки: Ученые считают, что это один из первых представителей второго звездного населения.

Астрономы обнаружили звезду по имени SMSS J160540.18-144323, уровень железа в которой — самый низкий из зарегистрированных.

На разных этапах жизни нашей Вселенной в ней образовывались разные типы звезд. Так, первое гипотетическое население не содержало в себе тяжелых элементов, поэтому в таких светилах был возможен только протон-протонный термоядерный цикл. Такие звезды были очень большие и быстро сгорали, израсходовав все свое топливо. Увидеть их крайне сложно, так как прошло много времени с момента Большого взрыва, даже наша звезда представляет собой 100-тысячное поколение.

Но из останков этих небесных тел образовались звезды второго населения, которые содержат на несколько порядков больше тяжелых элементов, что позволяет им существовать за счет более энергетически выгодных реакций. Их-то мы и можем наблюдать сегодня наряду со звездами второго населения.

Ученым из Австралийского национального университета удалось получить данные о звезде SMSS J160540.18-144323.1, находящейся в 35 000 световых лет от нас. Оказалось, уровень железа в ней ниже солнечного в полтора миллиона раз, что делает ее рекордсменом по содержанию этого элемента.

Исследователи считают, что звезда, которая дала начало SMSS J160540.18-144323.1 с ее содержанием железа, имела относительно низкую массу для ранней Вселенной — всего примерно в 10 раз больше солнечной. Это достаточно много, чтобы произвести нейтронную звезду. Но команда считает, что после сравнительно слабого взрыва сверхновой звезда первого поколения смогла произвести SMSS J160540.18-144323.1.

Вероятно, эта звезда — один из первых представителей второго поколения. И она умирает. Это красный гигант, следовательно, звезда находится в самом конце своей жизни и израсходует почти весь свой водород, прежде чем переключится на синтез гелия. Команда считает, что более тщательное изучение небесного тела может дать еще больше информации о третьем населении звезд.