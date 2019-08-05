Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Зеленский отправится с визитом в Турцию
Зеленский отправится с визитом в Турцию
Кличко ушел в отпуск
Кличко ушел в отпуск
Динамо узнало пару потенциальных соперников по раунду плей-офф ЛЧ
Динамо узнало пару потенциальных соперников по раунду плей-офф ЛЧ
Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото
Настя Каменских порадовала своих поклонников новым фото

Найдена одна из старейших звезд во Вселенной

Найдена одна из старейших звезд во Вселенной
14:50 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Ученые считают, что это один из первых представителей второго звездного населения.

Астрономы обнаружили звезду по имени SMSS J160540.18-144323, уровень железа в которой — самый низкий из зарегистрированных. 

На разных этапах жизни нашей Вселенной в ней образовывались разные типы звезд. Так, первое гипотетическое население не содержало в себе тяжелых элементов, поэтому в таких светилах был возможен только протон-протонный термоядерный цикл. Такие звезды были очень большие и быстро сгорали, израсходовав все свое топливо. Увидеть их крайне сложно, так как прошло много времени с момента Большого взрыва, даже наша звезда представляет собой 100-тысячное поколение. 

Но из останков этих небесных тел образовались звезды второго населения, которые содержат на несколько порядков больше тяжелых элементов, что позволяет им существовать за счет более энергетически выгодных реакций. Их-то мы и можем наблюдать сегодня наряду со звездами второго населения. 

Ученым из Австралийского национального университета удалось получить данные о звезде SMSS J160540.18-144323.1, находящейся в 35 000 световых лет от нас. Оказалось, уровень железа в ней ниже солнечного в полтора миллиона раз, что делает ее рекордсменом по содержанию этого элемента. 

Появились новые данные о замедлении вращения старых звезд

Исследователи считают, что звезда, которая дала начало SMSS J160540.18-144323.1 с ее содержанием железа, имела относительно низкую массу для ранней Вселенной — всего примерно в 10 раз больше солнечной. Это достаточно много, чтобы произвести нейтронную звезду. Но команда считает, что после сравнительно слабого взрыва сверхновой звезда первого поколения смогла произвести SMSS J160540.18-144323.1.

Вероятно, эта звезда — один из первых представителей второго поколения. И она умирает. Это красный гигант, следовательно, звезда находится в самом конце своей жизни и израсходует почти весь свой водород, прежде чем переключится на синтез гелия. Команда считает, что более тщательное изучение небесного тела может дать еще больше информации о третьем населении звезд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Наука, Звезды, Вселенная, Самая старая звезда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
03 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
04 Разумков: Вернуть мир на Донбассе принятием законов - невозможно
05 Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НАБУ открыло дело по факту возможного подкупа Богдана
НАБУ открыло дело по факту возможного подкупа Богдана
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Украина закупила 500 тысяч доз вакцин против гриппа
Украина закупила 500 тысяч доз вакцин против гриппа
Найдена одна из старейших звезд во Вселенной
Найдена одна из старейших звезд во Вселенной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь